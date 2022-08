Vous pouvez maintenant jouer sur PC (Steam) avec le Nintendo Switch Joy-Con ; nous vous disons comment le tester

Steam étoffe depuis des années la liste des manettes compatibles avec la plateforme sur PC : DualShock 4 (PS4), voire DualSense (PS5), manette Xbox, certaines de marques comme GameSir, Nacon et SteelSeries… et maintenant, tous les membres du client bêta, ils peuvent également jouer avec le Nintendo Switch Joy-Con. Ils peuvent être utilisés soit séparément, soit attachés à la poignée officielle de la console ou à d’autres périphériques similaires. En marge, cette mise à jour apporte également des améliorations concernant la compatibilité de la console avec les commandes classiques de Nintendo Switch Online.

La mise à jour du client bêta est maintenant disponible. Si vous souhaitez essayer les Joy-Cons sur Steam, connectez-vous simplement à la plateforme comme d’habitude, accédez au menu Paramètres > Compte > Participation à la bêta > Modifier et enfin, confirmez la décision. Ensuite, vous devez redémarrer Steam et lorsque vous reviendrez, vous serez déjà à l’intérieur en tant que client bêta. Pour le moment, aucun détail n’a été partagé sur la question de savoir si la prise en charge englobe des fonctionnalités telles que le grondement HD.

Steam change complètement les jaquettes des jeux de sa boutique

Cela a été l’une des nouvelles de la semaine : la plateforme Valve a décidé qu’à partir de maintenant, lorsque nous verrons un fichier de jeu, nous ne verrons que sa couverture complètement propre. Ou ce qui revient au même, que les distinctions et éléments que certains développeurs choisissent d’inclure comme revendication n’apparaîtront plus, comme les citations de l’analyse des médias spécialisés ou les icônes des récompenses obtenues par un certain titre. Des textes tels que « ce jeu a atteint une note de 85% » et autres ne peuvent pas non plus être inclus. Ici vous avez tous les détails.

