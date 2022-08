AMD met à niveau la série Ryzen Embedded avec Zen 3 et un modèle à 10 cœurs

Conclusion : Selon l’un des intégrateurs système partenaires constructeurs d’AMD, Advantech, le fabricant de puces a créé une nouvelle génération de SoC embarqués basés sur la série Ryzen 5000. Ce n’est pas trop différent de la série grand public, mais il contient la première partie Zen 3 à 10 cœurs.

Il y a deux ans, AMD a mis à jour la gamme Ryzen Embedded avec la série V2000 basée sur l’architecture Zen 2 et la série Ryzen 3000 alors concurrente. Cette troisième génération est passée à une nomenclature basée sur les processeurs grand public de la série Ryzen 5000E.

Il comporte quatre modèles qui empruntent leurs noms – mais pas toutes leurs caractéristiques – à leurs homologues traditionnels avec le suffixe X. De haut en bas, le 5950E est un modèle à 12 cœurs / 24 threads avec quatre cœurs et huit threads de moins que le 5950X. Le 5900E est similaire particulier Modèle à 10 cœurs / 20 threads avec deux cœurs de moins et quatre threads de moins que le 5900X.

La série embarquée revient à la normale avec les 5800E et 5600E, qui partagent les caractéristiques des 5800X et 5600X. Advantech a divulgué un numéro de vitesse de fréquence pour chaque processeur (voir tableau ci-dessous) sans dire s’il s’agissait d’une fréquence de base ou d’une fréquence boost, mais ils sont tous dans le territoire de la fréquence de base.

Modèle Cores / Threads Vitesse de la fréquence TDP Cache L3 Ryzen 9 5950E 12 / 24 3,4 GHz 105W 64 Mo Ryzen 9 5900E 10 / 20 3,7 GHz 105W 64 Mo Ryzen 7 5800E 8 / 16 3,7 GHz 100W 32 Mo Ryzen 5 5600E 6 / 12 3,6 GHz 65W 32 Mo

Les processeurs intégrés diffèrent des processeurs non intégrés de plusieurs manières, ce qui les rend plus utiles pour les déploiements de périphérie à long terme. Le plus critique est le GPU intégré. Malheureusement, nous ne savons rien de cette série. Les processeurs intégrés sont également plus économes en énergie, stables et conçus pour une durée de vie plus longue. Ils ont tendance à être disponibles à l’achat et sont pris en charge plus longtemps, ce qui dans le cas d’AMD indique généralement 10 ans.

Advantech a conçu la série pour s’associer à sa nouvelle carte mère AIMB-522, qui est assez intéressante en soi. Il s’agit d’une carte mère Micro-ATX, verte comme l’herbe X570, dotée d’une excellente connectivité, dont deux ports Ethernet 2,5 Go et deux ports Ethernet 1 Go, huit ports USB 3.2 Gen2 et quatre ports USB 3.0 Gen2 et trois ports USB 2.0, un emplacement M.2, certains ports SATA slots et certains ports liés au serveur.

Advantech semble penser que la série 5000E est déjà expédiée, du moins aux partenaires constructeurs d’AMD. Cela peut être le cas ou non, mais étant donné que les processeurs intégrés sont rarement disponibles à l’achat individuel de toute façon, ils sont pour la plupart juste cool sur le papier.