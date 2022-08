Apple Watch Series 8 Pro est essentiellement une Apple Watch Series X

Voici une idée terriblement possible qui ne se produira certainement pas : Apple Watch Series 8 et Apple Watch Series X. Ah oui, le bien-aimé numéro romain 10 d’Apple, de retour pour une autre série d’appels « ecks » comme dans le dernier X. Il y a un argument à faire pour utiliser Apple Watch Series X pour la série 8 haut de gamme cette année.

Le boîtier pour Apple Watch Series X

Apple Watch Series 8 Pro est le nom logique de la version haut de gamme supposée cette année. Apple aurait abandonné la stratégie de l’édition inspirée de Jony Ive consistant à vendre une montre meilleure que l’acier inoxydable avec les mêmes tripes à l’intérieur pour un prix plus élevé. Au lieu de cela, Apple devrait réutiliser l’Apple Watch en titane comme la meilleure version sur papier de sa catégorie cette année.

Meilleur écran, nouveau design, même puce. Semble familier? Cela ressemble beaucoup à la stratégie utilisée par Apple lors de la sortie de l’iPhone 8 et de l’iPhone X en 2017. Apple a ignoré l’iPhone 9 et est allé directement à l’iPhone X (prononcé 10) car il était à pas de géant plus moderne que l’iPhone 8 (qui avait l’air un peu comme l’iPhone 6). Apple a vendu le produit le plus mis à jour pour une prime de 300 $.

Écran iPhone 8 contre iPhone X

Stratégiquement, les Apple Watch Series 8 et Series 8 Pro (ou tout ce qu’Apple appelle la chose) semblent très similaires. L’Apple Watch normale reçoit une mise à jour modeste d’une année sur l’autre. La version la plus impressionnante sur le plan technique offre des conceptions qui prendront plus de temps à être vendues aux prix et marges bénéficiaires habituels.

On a vraiment l’impression que l’Apple Watch vit son moment iPhone X.

Une raison pour Apple Watch Series 8 Pro

Apple Watch Series 8 Pro est plus maladroit et plus gadget. Ce n’est pas aussi élégant que l’Apple Watch Series 8 Edition, mais ce n’est plus non plus plus long. Et bien qu’Apple ait bien fait avec sa stratégie iPhone 8 et iPhone X, il s’est retourné contre lui un an plus tard avec le schéma de dénomination iPhone XR et iPhone XS; c’est alors qu’Apple est passé à l’iPhone 11 et à l’iPhone 11 Pro. Cela communique mieux que le modèle le moins cher est le produit phare grand public tandis que la version la plus chère a juste plus de choses.

La meilleure édition est l’édition en céramique

Apple Watch Series 8 et Series X sont parfaitement bien pour cette année, mais le modèle suggérerait Apple Watch Series 11 et Series 11 Pro l’année prochaine. Il est probablement plus logique de passer directement aux noms marketing cohérents et clairs dès le départ. Là encore, c’est Apple, donc les noms de champ gauche que peu voient venir sont typiques.

Quoi qu’il en soit, je pense toujours à cette rumeur Apple Watch avec des écrans plus grands et un look mis à jour comme l’équivalent Apple Watch Series X. Comment pensez-vous qu’Apple devrait nommer ses nouvelles montres si la stratégie à plusieurs niveaux est correcte ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

