Le rythme cardiaque, la circulation et les fonctions vitales sont restaurés dans les organes des porcs morts depuis une heure

Grâce à une technique de perfusion appelée OrganEx et à un liquide nutritionnel/anti-inflammatoire, les fonctions vitales ont été réactivées chez des porcs morts depuis une heure.

À droite, le système de perfusion pour réactiver la circulation et les autres activités cellulaires. Crédit : Université de Yale

Chez les porcs morts depuis plus d’une heure, la circulation sanguine, l’activité cellulaire et d’autres fonctions fondamentales des organes vitaux ont été restaurées. Des signes liés au mouvement ont même été observés. Les porcs, bien sûr, n’ont pas été ramenés à la vie, notamment parce qu’aucune activité électrique cérébrale liée à la conscience n’a été enregistrée, mais la restauration de ces fonctions est une réalisation extrêmement importante pour la médecine. Grâce à la technique adoptée, en effet, il pourrait être possible de guérir des organes affectés par des attaques ischémiques (flux sanguin insuffisant ou absent) lors d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral, dont les dommages sont permanents, ou il pourrait être possible de prolonger la vie des organes destinés à une greffe. , avec la possibilité de briser les très longues listes d’attente. De plus, de nombreux organes de donneurs potentiels deviennent inutilisables uniquement pour des raisons logistiques.

Pour restaurer les fonctions vitales dans les organes de porc mort et la circulation sanguine, une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du département de neurosciences de la prestigieuse faculté de médecine de l’université de Yale a collaboré étroitement avec des collègues des départements de génétique, de psychiatrie, de médecine comparée et de pathologie. et le programme en neurosciences cellulaires. Les scientifiques, dirigés par les professeurs Nenad Sestan et David Andrijevic, y sont parvenus après avoir perfectionné une technique appelée BrainEx, grâce à laquelle en 2019 ils ont pu restaurer la circulation et d’autres fonctions cellulaires dans le cerveau d’un porc mort. La nouvelle technologie, appelée OrganEx, est une évolution conçue pour travailler sur l’ensemble de l’organisme du porc. Fondamentalement, il repose sur deux composants : une machine à perfusion, similaire à celles qui permettent la circulation extracorporelle pendant la chirurgie, remplaçant artificiellement l’activité du cœur et des poumons ; et un fluide expérimental conçu pour nourrir et aider les cellules en supprimant l’inflammation et les processus en cascade qui se produisent après la mort.

Comme l’ont expliqué les experts, après le dernier battement de cœur, une chaîne de processus biochimiques commence en raison de l’absence d’oxygène, de sang et de nutriments, ce qui entraîne la destruction rapide des cellules, des tissus et des organes du corps. Grâce à OrganEx, il est possible de retarder considérablement ces processus et de restaurer les fonctions qui s’arrêtent après la mort, telles que la circulation et d’autres activités cellulaires. Six heures après le début du traitement, chez des porcs morts (anesthésiés et tués en provoquant un arrêt cardiaque), les chercheurs ont observé l’activation de diverses fonctions cellulaires dans divers organes, tels que le foie, les reins et le cœur dans lesquels l’activité électrique et la capacité à se contracter a été trouvé. « Nous avons également pu rétablir la circulation dans tout le corps, ce qui nous a étonnés », a déclaré le professeur Sestan dans un communiqué de presse. « Normalement, lorsque le cœur cesse de battre, les organes se mettent à gonfler, avec l’effondrement des vaisseaux sanguins et le blocage de la circulation », précise l’expert, mais grâce au traitement les organes « sont apparus fonctionnels au niveau des cellules et des tissus ». . « . « Au microscope, il était difficile de faire la distinction entre un organe sain et un autre qui avait été traité avec la technologie OrganEx après la mort », a fait écho le professeur Zvonimir Vrselja, co-auteur de l’étude. Des mouvements musculaires involontaires dans la tête et le cou ont également été observés pendant les six heures de l’expérience, indiquant que les porcs ont également maintenu certaines fonctions motrices (bien qu’ils aient été anesthésiés tout le temps).

« Il existe de nombreuses applications potentielles pour cette nouvelle technologie passionnante. Cependant, nous devons surveiller de près toutes les études futures, en particulier celles qui incluent la perfusion cérébrale », a déclaré le co-auteur de l’étude, Stephen Latham, qui dirige le Yale Interdisciplinary Center for Bioethics. Ce sont précisément les enjeux bioéthiques qui représentent un carrefour crucial pour l’évolution de ces expériences qui, comme indiqué, pourraient aider à traiter les tissus touchés par les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques et à préserver longtemps les organes des donneurs décédés. Les détails de la recherche « Récupération cellulaire après une ischémie chaude prolongée de tout le corps » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.