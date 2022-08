Les partenaires constructeurs de la carte AMD dévoilent plus de cartes mères AM5 enthousiastes

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte et MSI ont révélé plus de détails sur leurs prochaines cartes mères haut de gamme X670 et X670E. Certaines des caractéristiques les plus notables incluent le prise en charge de PCIe 5.0 et USB4, des conceptions d’alimentation électrique extrêmes et des emplacements M.2-25110 plus larges. Cependant, les entreprises n’ont rien mentionné à propos de leurs cartes mères B650, suggérant qu’elles pourraient ne pas être lancées en même temps que les processeurs Ryzen 7000 d’AMD le mois prochain.

Lors du dernier webinaire Meet the Experts d’AMD, les partenaires constructeurs de la carte ont présenté certaines des caractéristiques et conceptions de leurs prochaines cartes mères X670 et X670E. Pour rappel, la plateforme AM5 d’AMD prendra en charge les CPU avec un TDP jusqu’à 170W, 28 voies PCIe 5.0 (x16 pour les cartes graphiques, x8 voies à usage général utilisées pour le stockage et les contrôleurs USB4/Thunderbolt 4, x4 pour se connecter au chipset), jusqu’à quatre sorties DisplayPort 2 ou HDMI 2.1 et mémoire DDR5 double canal.

ASRock n’a révélé qu’un seul nouveau modèle, le X670E PG Lightning, mais a également parlé de certaines des nouvelles fonctionnalités de leurs cartes mères X670E, notamment des ports USB4 avec une charge rapide de 27 W, des circuits imprimés à huit couches et un dissipateur thermique M.2 activement refroidi pour empêcher les SSD PCIe 5.0 de surchauffer.

Asus a présenté deux de ses prochaines cartes mères, dont la ROG Crosshair X670E Extreme et la ROG Crosshair X670E Hero haut de gamme. Ils proposeront des solutions VRM impressionnantes avec des étages de puissance de 110 A (conception 20 + 2 phases pour l’Extreme, 18 + 2 phases pour le Hero), cinq emplacements M.2 chacun (certains étant sur des cartes d’extension séparées) et solutions audio haut de gamme basées sur le codec ALC4082.

Sur le panneau arrière, l’Extreme dispose de neuf ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), un USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s), deux USB4 capables de prises 40 Gbit/s, 10 GbE et 2,5 GbE, des ports audio et des connecteurs d’antenne Wi-Fi 6E. Le Hero échange le socket 10GbE contre un port HDMI.

Pendant ce temps, le X670E Valkyrie de Biostar aura une conception VRM à 22 phases avec des étages de puissance de 105 A, deux emplacements PCIe 5.0 x16 et quatre emplacements M.2 (dont deux prenant en charge PCIe 5.0).

Gigabyte a présenté quatre cartes mères, dont la X670E Aorus Xtreme, la X670E Aorus Master, la X670 Aorus Pro AX et la X670 Aorus Elite AX. Tous les modèles seront livrés avec au moins un emplacement M.2-25110 plus large et un en-tête THB_U4 Thunderbolt. Il convient de noter que les cartes X670E auront chacune un emplacement PCIe 5.0 x16 pour les cartes graphiques, tandis que les déclinaisons X670 utiliseront à la place PCIe 4.0.

MSI a parlé de quatre cartes mères : la MEG X670E Godlike, la MEG X670E Ace, la MPG X670E Carbon Wi-Fi et la Pro X670-P Wi-Fi. Le Godlike aura la meilleure solution VRM du lot, avec une conception à 24 + 2 + 1 phases et des étages de puissance de 105 A pour le Vcore. Parmi les autres caractéristiques notables, citons le nouveau dissipateur thermique M.2 sans vis de MSI et une carte adaptateur PCIe prenant en charge deux SSD M.2-25110 avec une interface PCIe 5.0 x4.

Ces cartes mères sortiront probablement le mois prochain avec les processeurs AMD Ryzen série 7000. Les cartes moins chères basées sur le B650 pourraient arriver plus tard, étant donné que les entreprises n’ont rien annoncé à leur sujet jusqu’à présent.