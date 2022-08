Encore une fois, c’est cette période du mois où nous examinons à nouveau tous les changements et mises à jour qui ont eu lieu dans Microsoft Teams le mois dernier. Nous avons vu beaucoup de mises à jour et de changements apportés aux équipes au mois de juillet, alors plongeons-nous dans les faits marquants.

Quoi de neuf dans Microsoft Teams en juillet

Expérience de réunion améliorée

Tout d’abord, en juillet, nous avons vu l’intégration entre Microsoft Teams et Microsoft Forms qui a conduit à l’introduction de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’à des améliorations des fonctionnalités existantes dans les sondages de réunion Teams. Parmi eux, le remplacement de l’application Forms dans Teams par Polls. Cela a été fait pour aider les utilisateurs à localiser et à ajouter des sondages à leurs discussions et réunions.

Des améliorations ont également été apportées à l’interface utilisateur du panneau de suggestion d’enquête, permettant désormais aux utilisateurs de modifier la position des enquêtes suggérées du bas vers le panneau latéral et la possibilité d’afficher ou de masquer le panneau latéral, entre autres améliorations.

De plus, les utilisateurs auront accès à une liste qui met en évidence leurs sondages récents, afin qu’ils puissent réutiliser ces sondages dans de nouvelles réunions, ce qui permet de gagner du temps. Les utilisateurs recevront également un « confirmation dynamique » une fois qu’ils auront participé à une enquête, ainsi qu’une capacité d’évaluation qui leur permettra de donner leur avis en notant les symboles de l’échelle.

Modifications clés du téléphone et des appels

Une autre fonctionnalité notable qui est arrivée dans Teams en juillet est la possibilité de masquer l’historique des appels dans Teams sur ordinateur et mobile. Et non seulement cela, les utilisateurs pourront désormais écouter les annonces d’enregistrement d’appels en utilisant la langue par défaut définie pour les appels Teams vers ou depuis un numéro de téléphone.

Le téléphone de la zone commune a également été amélioré afin de pouvoir atteindre un public plus large sans augmenter les coûts. Vous pouvez accéder à la messagerie vocale basée sur le cloud, à la gestion des terminaux et aux fonctionnalités de sécurité via les plans de service suivants qui ont été intégrés à la licence du téléphone de zone commune :

Forfait Premium Azure Active Directory 1

Microsoft Intune

Exchange Online Plan 2 (messagerie vocale basée sur le cloud uniquement)

D’après l’article du blog. « Les appareils Spectralink DECT ont été intégrés à la passerelle SIP ». Cela a été fait pour améliorer à la fois l’efficience et l’efficacité, car les travailleurs de première ligne peuvent utiliser la fonction d’appel Teams pour améliorer la communication avec leurs collègues.

De plus, les utilisateurs peuvent désormais facilement se déconnecter de la salle réservée Teams à l’aide du nouveau bouton « Gérer » sur le tableau de bord.

De plus, via le même bouton, les utilisateurs peuvent prolonger une réservation Teams Rooms directement depuis le panneau. Cependant, cela n’est possible que si la chambre est disponible à ce moment-là.

Les utilisateurs exécutant Teams sur des périphériques certifiés prenant en charge la fonction d’activation/de désactivation de la caméra peuvent désormais la faire fonctionner plus efficacement d’un simple clic sur un bouton au lieu de l’approche précédente qui obligeait l’utilisateur à tâtonner avec la souris ou le clavier pour la modifier. .

Chat et collaboration

LinkedIn a été intégré à Teams, afin que les utilisateurs puissent voir les profils de leurs collègues. Tout en les aidant à créer des liens autour d’intérêts similaires tout en améliorant leurs compétences.

D’autre part, si nous voulons créer un message dans un canal d’équipe, nous n’avons plus besoin de mentionner les propriétaires d’équipe individuellement. Au lieu de cela, vous pouvez les notifier tous en même temps en mentionnant « @TeamOwners » ou @TeamOwners.

La gestion

Les utilisateurs pourront hériter de la stratégie appropriée, soit par le biais d’une attribution de stratégie de groupe, soit par défaut au niveau de l’organisation, car les administrateurs ont désormais la possibilité de nettoyer en masse les attributions de stratégie utilisateur individuelles.

Des équipes pour l’éducation

Nous avons récemment rendu compte de l’intégration de Microsoft Teams avec Canvas. Il s’avère qu’ils ont également rejoint Moodle dans le but d’améliorer l’expérience d’apprentissage. Les applications Microsoft Teams Meetings LTI et Classes LTI sont accessibles directement depuis Moodle.

Gouvernement

Les responsables gouvernementaux pourront désormais modifier leur expérience utilisateur ou même personnaliser leurs paramètres de sécurité à l’aide de la nouvelle fonctionnalité d’options de réunion, ils pourront également visionner jusqu’à 49 vidéos à la fois lors de réunions sur l’infrastructure de bureau virtuel, et enfin, à l’aide de la fonction de mode commun, les fonctionnaires pourront voir tous leurs collègues dans un arrière-plan partagé.