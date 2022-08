L’application de streaming populaire OBS est désormais optimisée pour Apple Silicon dans une nouvelle version bêta

OBS est l’une des applications les plus populaires pour la diffusion en direct. Bien que l’application soit disponible pour les utilisateurs de macOS depuis un certain temps, la version actuelle d’OBS n’est entièrement compatible qu’avec les Mac Intel. Heureusement, cela est sur le point de changer. La plate-forme a publié cette semaine la première version bêta d’OBS Studio 28, qui ajoute non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais fonctionne également de manière native sur les Mac Apple Silicon.

Comme partagé par les développeurs de l’application sur son site officiel, la dernière mise à jour bêta d’OBS Studio apporte enfin un support natif pour la plate-forme Apple Silicon. Cela indique que les utilisateurs de Mac équipés des puces M1 et M2 remarqueront une amélioration significative des performances lors de l’utilisation d’OBS.

Les Mac Apple Silicon peuvent exécuter des applications Intel sans problèmes majeurs dans la plupart des cas, grâce à la technologie Rosetta. Cependant, ces applications ne peuvent pas profiter de toutes les performances des puces ARM fabriquées par Apple. Lorsqu’une application prend en charge nativement Apple Silicon, non seulement elle s’exécute plus rapidement, mais elle consomme également moins d’énergie, ce qui est idéal pour les utilisateurs de MacBook.

Une chose à garder à l’esprit est que, malgré la prise en charge des Mac Apple Silicon dans l’application OBS principale, les plugins tiers devront également être mis à jour pour fonctionner avec les puces M1 et M2 de manière native.

Mais bien sûr, d’autres nouvelles fonctionnalités et améliorations arrivent avec la mise à jour OBS. Par exemple, la version 28 ajoute la prise en charge de la vidéo HDR 10 bits, ainsi que la prise en charge de la nouvelle API ScreenCaptureKit pour une capture d’écran hautes performances sur macOS. La mise à jour améliore également considérablement la prise en charge de l’encodeur Apple VT.

Malheureusement, en raison d’un nouveau cadre utilisé dans l’application, OBS Studio 28 abandonnera la prise en charge de certains systèmes d’exploitation. Cette version ne fonctionne plus avec Windows 7 et 8, macOS 10.13 et 10.14 et Ubuntu 18.04. Il n’est également plus compatible avec l’architecture 32 bits.

Télécharger la version bêta d’OBS

À ce stade, on ne sait pas exactement quand OBS Studio 28 avec prise en charge native des Mac Apple Silicon sera officiellement disponible au public. En attendant, vous pouvez maintenant télécharger la dernière version bêta d’OBS sur GitHub.

OBS Studio 28 Beta 1 est maintenant disponible pour les tests ! Ce sera une mise à jour ÉNORME comprenant la prise en charge HDR, la prise en charge Apple Silicon, Qt 6, les améliorations de l’encodeur AMD, la suppression de l’arrière-plan NVIDIA, un nouveau thème et bien plus encore. Nous avons besoin de votre aide pour les tests ! Détails : https://t.co/ziv7Xgn55f – OBS (@OBSProject) 3 août 2022

