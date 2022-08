Intel prévoit d’avoir des PC Wi-Fi 7 en 2024 avec des vitesses de connexion pouvant dépasser 5,8 Gbps

Tourné vers l’avenir : Intel a révélé son calendrier pour la mise sur le marché des PC Wi-Fi 7, promettant des connexions plus stables et nettement plus rapides pour davantage d’appareils sans fil. Quelques autres entreprises se lancent déjà dans le Wi-Fi 7 même si ses caractéristiques finales ne sont pas prêtes.

Cette semaine, Intel a révélé qu’il devrait disposer d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables compatibles Wi-Fi 7 d’ici 2024 ou 2025. La nouvelle norme de connectivité sans fil (802.11be) pourrait offrir des connexions deux fois plus rapides que les Wi-Fi 6 et 6E. L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) prévoit de finaliser les caractéristiques du Wi-Fi 7 en 2024. Cependant, certains fabricants travaillent actuellement sur des projets de caractéristiques.

Lors d’un point de presse, le vice-président de la division des solutions sans fil d’Intel, Eric McLaughlin, a confirmé les plans de l’entreprise.

« [Wi-Fi 7] sera installé dans les produits PC tels que les ordinateurs portables d’ici 2024… nous nous attendons à ce qu’il apparaisse sur les principaux marchés en 2025 », a-t-il déclaré.

Les vitesses du Wi-Fi 7 pourraient atteindre 5,8 gigaoctets par seconde (40 gigabits par seconde). Il réalise des connexions plus rapides qui peuvent transporter des appareils mobiles avec moins d’interférences en utilisant simultanément les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz et le nouveau 6 GHz. En plus des bandes passantes de canal de 20, 40, 80 et 160 MHz, le Wi-Fi 7 peut utiliser 320 MHz. Les appareils compatibles devraient permettre une commutation intelligente entre les bandes pour mieux gérer le trafic.

« Avec les canaux 320 MHz, nous verrons probablement de nouvelles utilisations du Wi-Fi où vous pourrez faire des choses comme déterminer si quelqu’un est dans la version, combien de personnes sont présentes et si elles bougent ou sont statiques, « , a déclaré McLaughin. « Avec la bonne technologie, vous pouvez même déterminer si quelqu’un respire ou non. »

La norme actuelle, le Wi-Fi 6, a à peine deux ans. Il utilisait initialement les bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour une meilleure accessibilité via le Wi-Fi 5, mais le Wi-Fi 6E a ensuite ajouté la compatibilité 6 GHz pour aider à réduire les embouteillages. Malheureusement, l’introduction du Wi-Fi 6E était inopportune, car les chocs pandémiques de la chaîne d’approvisionnement ont rendu difficile la construction du hardware requis.

Certains fabricants peuvent l’ignorer en faveur du Wi-Fi 7, mais les rapports de l’année dernière indiquent que l’iPhone 14 prendra en charge le Wi-Fi 6E lors de son lancement cet automne. Des rumeurs antérieures suggéraient que l’iPhone 13 serait doté de la norme. Selon les rumeurs, le prochain casque de réalité mixte d’Apple pourrait également utiliser le Wi-Fi 6E.

Qualcomm parle du Wi-Fi 7 depuis 2019, lorsque la société a déclaré qu’il pourrait battre les vitesses filaires. Lors du Mobile World Congress de cette année en mars, Qualcomm a dévoilé ses puces FastConnect 7800 compatibles Wi-Fi 7, avec l’intention de les intégrer à la plupart des appareils sans fil.

La société de réseautage chinoise H3C a annoncé le mois dernier le routeur Magic BE18000 Wi-Fi 7. Il pourrait s’agir du premier modem disponible sur la norme. Selon la bande de fréquence, son débit PHY maximum varie entre 1148 Mbps et un impressionnant 11530 Mbps.