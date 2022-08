MacBook Air M1 ou M2 : lequel vous convient le mieux ? [Vidéo]

Le MacBook Air M2 apporte un design totalement rafraîchi et une nouvelle puce à l’ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple. Mais à un prix plus élevé avec un SSD plus lent et une éventuelle surchauffe, cela vaut-il la peine de choisir le M2 Air plutôt que le M1 Air moins cher ?

M2 MacBook Air vs M1 MacBook Air Vidéo

Concevoir

Cette fois-ci, le MacBook Air a un tout nouveau design. S’inspirant fortement des MacBook Pro 14 et 16 pouces, le M2 Air est passé à un design carré par rapport à la forme en coin précédente – il est un peu plus fin à son emplacement le plus épais que le M1 Air. J’aime le design, mon seul reproche étant que je le trouve un peu plus difficile à prendre en main que le M1 Air. La forme en coin incurvée du M1 MacBook Air a permis de soulever très facilement le bord avant, tandis que l’avant est un peu trop plat pour que je puisse facilement mettre mes doigts sous le M2 Air.

Ports

C’est la comparaison la plus simple – le M2 apporte le retour de MagSafe au MacBook Air. De plus, la prise casque 3,5 mm a été mise à jour pour améliorer la prise en charge des écouteurs à haute impédance. Sinon, les ordinateurs portables ont chacun deux ports USB-C ThunderBolt sur le côté gauche. Sur le M2, le port MagSafe retourné ouvre l’un des ports Thunderbolt chaque fois que vous chargez.

Clavier et pavé tactile

Le clavier du M2 Air a une sensation légèrement différente pour moi que le clavier du M1 Air, mais le changement n’est pas significatif, et je ne peux pas dire que j’ai une préférence dans un sens ou dans l’autre. La principale amélioration apportée au clavier du M2 est que la rangée de fonctions, qui était auparavant composée de touches à mi-hauteur, est désormais composée de touches pleine hauteur. Je remarque le plus la rangée supérieure de touches plus grande lorsque je vais utiliser le capteur Touch-ID. Il a le même capteur rond et encastré que les plus grands MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le trackpad du M2 Air est également devenu légèrement plus large que celui du M1 Airs, et il a un clic haptique différent. Je préfère l’haptique du trackpad M1, mais le trackpad du M2 est toujours fantastique.

Écran, encoche et caméra

L’écran du nouveau M2 Air est un pas en avant par rapport au M1 Air. Il est devenu légèrement plus grand dans l’ensemble, avec une lunette supérieure plus fine, mais la résolution horizontale est la même. Cette lunette supérieure plus fine indique que le MacBook Air M2 gagne un cran comme les MacBook Pro plus grands avant lui. La plupart du temps, cela ne me dérange pas, mais parfois, lorsque les programmes comportent de nombreux éléments de menu, certains d’entre eux sont poussés vers la droite et, à ce stade, ils ont tendance à être un peu encombrés.

Cette encoche abrite également une caméra améliorée ; la caméra FaceTime 720p du M1 Air a été remplacée par une caméra FaceTime 1080p sur le M2 Air. C’est une amélioration, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mais si vous voulez un appareil photo encore meilleur, vous pouvez utiliser Continuity Camera avec MacOS Ventura.

L’écran du M2 est également 100 nits plus lumineux que l’écran du M1 Air, ce qui peut aider un peu lorsqu’il est lumineux. Il laisse toujours la technologie d’affichage miniLED et le taux de rafraîchissement élevé aux MacBook Pro 14 et 16 pouces haut de gamme.

Ralentissement SSD

L’un des deux principaux « problèmes » du MacBook Air M2 a été la diminution de la vitesse du SSD sur le modèle de base. Avec le passage au M2, Apple est passé de l’utilisation de puces NAND de 128 Go à l’utilisation de puces NAND de 256 Go, de sorte que les ordinateurs portables M2 de base n’ont plus qu’une seule puce. Cela entraîne une diminution significative des vitesses de lecture et d’écriture du SSD. Cela se remarquera lors du transfert de quantités particulièrement importantes de données, mais pourrait également devenir perceptible comme un ralentissement lorsque les 8 Go de RAM du modèle de base se remplissent et que l’ordinateur doit utiliser le SSD pour échanger des données. Même avec les vitesses de référence plus lentes du M2 de base, la plupart des gens ne remarqueront pas de différence dans l’utilisation réelle, en particulier si vous utilisez uniquement le M2 Air pour l’édition de documents, la lecture vidéo, la navigation sur le Web, etc.

Performances M1 contre M2

Mais qu’en est-il des performances réelles du processeur du M2 ? Eh bien, c’est un autre cas de « la plupart des gens ne remarqueront pas de différence dans l’utilisation dans le monde réel ». Dans les benchmarks, le M2 Air fonctionne modérément mieux que le M1 Air, mais le M2 Air a également un dissipateur de chaleur beaucoup plus petit. Aucun des deux ordinateurs portables n’a de ventilateur pour un système de refroidissement actif, mais le M1 Air avait un dissipateur thermique en métal beaucoup plus grand. Cela indique que sous de lourdes charges de travail continues, les deux ordinateurs portables chauffent et finissent par s’étrangler. Encore une fois, cependant, avec l’efficacité des puces et le fait qu’aucun de ces ordinateurs portables n’est conçu pour remplacer un poste de travail, cela ne devrait pas affecter la plupart des gens.

Composants internes du MacBook Air M2 (à gauche) et du MacBook Air M1 (à droite)

Certaines personnes qui veulent vraiment obtenir un peu plus de performances du M2 ont effectué le même mod de pad thermique qui était possible avec le M1 Air, mais ce n’est pas recommandé.

La plus grande amélioration des performances avec le M2 par rapport au M1 est le résultat du moteur multimédia amélioré. Les encodeurs matériels H264 et H265 du M1 sont rejoints par des encodeurs matériels pour ProRes et ProRes Raw. Si vous travaillez avec beaucoup de vidéo, vous saurez les améliorations de performances qui peuvent venir avec l’encodage accéléré par le matériel. Donc, si vous prévoyez de travailler avec la vidéo ProRes en déplacement et que vous voulez une machine fine et légère, le M2 Air a une solide longueur d’avance.

M1 Air, M2 Air ou M1 Pro ?

Il n’y a pas une seule réponse qui fonctionnera pour tout le monde. Si vous avez un MacBook Air M1 et que vous en êtes déjà satisfait, je m’en tiendrai à cela, sauf si vous appréciez vraiment le nouveau design et MagSafe. Si vous utilisez toujours une machine Intel plus ancienne, le MacBook Air M2 est une excellente option. Il sera plus que suffisamment puissant pour la plupart des cas d’utilisation tout en étant un ordinateur portable extrêmement portable et silencieux.

Si vous envisagez de passer enfin au silicium Apple, j’envisagerais également la possibilité d’un MacBook Air M1 d’occasion. Nouveau, le MacBook Air M1 coûte déjà 200 $ de moins que le M2 Air. Si vous êtes habitué, vous pouvez en acheter un pour environ 800 $ – 400 $ de moins que le prix de départ du M2 Air, ce qui est un excellent rapport qualité-prix. En termes de performances, la plupart des cas d’utilisation ne verront pas de différence majeure de performances entre le M1 et le M2 Air, il peut donc valoir la peine d’économiser 400 $ pour vous.

Et, enfin, si vous savez que vous éditerez constamment des vidéos sur votre machine, ou si vous placez autrement votre ordinateur portable sur une charge de travail soutenue et à haute puissance, j’envisagerais plutôt d’opter pour le MacBook Pro M1 Pro 14 pouces. Il aura encore plus de ports, un écran plus grand, une puce plus puissante et un système de refroidissement actif. Ce n’est même pas beaucoup plus cher que le M2 Air, tout bien considéré. Le MacBook Pro 14 pouces démarre avec 16 Go de RAM et un disque dur de 512 Go et se vend régulièrement 1 799 $ sur Amazon. La même configuration de stockage et de mémoire sur le M2 Air le porte à 1 599 $, et si vous passez du GPU à 8 cœurs au GPU à 10 cœurs, cela vous rapporte jusqu’à 1 699 $.

Il n’y a pas nécessairement de « mauvaise » réponse ici. Chacun des ordinateurs portables est bien adapté à son public – il s’agit simplement de déterminer dans lequel de ces publics vous vous trouvez.

