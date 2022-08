Monster Hunter Rise: Sunbreak annonce un nouvel événement avec des nouvelles : date, heure et comment le regarder en ligne

Monster Hunter : Rise est l’un des jeux les plus réussis de Capcom ces dernières années. Et avec l’arrivée de l’extension Sunbreak, des millions de joueurs continuent de chasser des monstres chaque jour. Mais la fête ne fait que commencer et la société japonaise a confirmé la diffusion d’un nouvel événement numérique, dans lequel nous verrons des nouvelles et des détails sur l’avenir du titre. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer.

Quand et à quelle heure aura lieu l’événement Monster Hunter Rise : Sunbreak ?

Capcom a fixé la diffusion de l’événement numérique au mercredi 9 août prochain. Vous pouvez le regarder en direct sur la chaîne YouTube officielle de Monster Hunter. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 16h00

France (îles Canaries) : à 15h00

Argentine : à 11h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 13h00

Chili : à 10h00

Colombie : à 09h00

Costa Rica : à 08h00

Cuba : à 10h00

Équateur : à 09h00

El Salvador : à 08h00

États-Unis (Washington DC) : à 10h00

États-Unis (PT) : à 07h00

Guatemala : à 08h00

Honduras : à 08h00

Mexique : à 09h00

Nicaragua : à 08h00

Panama : à 09h00

Paraguay : à 10h00

Pérou : à 09h00

Porto Rico : à 10h00

République Dominicaine : à 10h00

Uruguay : à 11h00

Venezuela : à 10h00

Monster Hunter Rise : Sunbreak est disponible sur PC et Nintendo Switch. L’extension est sortie récemment, et dans ce lien vous pouvez lire notre analyse et découvrir tout ce qu’elle propose.

