Les 3 types de pompe à chaleur et celle qui convient à votre maison

La pompe à chaleur est destinée à remplacer le chauffage au fioul ou au gaz, mais il existe différents types de pompes à chaleur. Lequel convient à votre maison?

Les types de pompes à chaleur diffèrent selon la provenance de la chaleur :

En fin de compte, le facteur décisif est les options offertes par votre propriété et votre maison.

Pompes à chaleur eau glycolée

Une forme efficace de pompe à chaleur est la pompe à chaleur saumure-eau, également connue sous le nom de pompe à chaleur géothermique. Il puise la chaleur du sol.

Même à un mètre sous la surface de la terre, la température du sol en Allemagne ne descend pas en dessous de zéro, pas même en hiver. A trois mètres de profondeur il y a toujours plus de cinq degrés, à dix mètres il fait déjà dix degrés et à cent mètres de profondeur il fait même douze degrés.

Il existe deux types de pompes à chaleur géothermiques :

Pompes à chaleur eau glycolée avec forage profond

Pompes à chaleur eau glycolée avec capteurs géothermiques

Les capteurs géothermiques sont enterrés, mais pas trop profonds (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

En règle générale, l’installateur pose des tubes enroulés à une profondeur de 0,5 à 4 mètres sur une plus grande surface. Ceux-ci sont également appelés collecteurs au sol ou registres au sol. Il s’agit donc d’un système de tuyauterie horizontale.

Si structurellement possible, la pompe à chaleur peut utiliser les hautes températures dans les couches profondes de la terre. Les trous de forage pour un système de conduites verticales ont généralement une profondeur de 10 à 100 mètres, dans certains cas jusqu’à 350 mètres. Le forage pour la pose des sondes géothermiques est soumis à agrément.

Les pompes à chaleur avec sondes géothermiques sont soumises à agrément (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

Ce n’est pas le fluide frigorigène qui circule dans les collecteurs, mais la saumure qui lui donne son nom et offre une meilleure protection contre le gel. L’énergie est uniquement transférée au réfrigérant dans la pompe à chaleur.

La pompe à chaleur eau glycolée/eau est un modèle monobloc qui s’installe dans la chaufferie mais nécessite un accès vers l’extérieur.

Pompes à chaleur air/eau

Les pompes à chaleur air/eau sont le plus souvent installées en Allemagne. Ils puisent l’énergie de l’air et fonctionnent donc moins efficacement que les pompes à chaleur saumure-eau, car les températures dans le sol sont plus élevées que dans l’air – du moins pendant la saison de chauffage.

Pompe à chaleur air-eau en version split-block : une boîte à l’extérieur, une à l’intérieur (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

De nombreuses pompes à chaleur air/eau ont un élément chauffant électrique afin que la pompe à chaleur puisse continuer à fonctionner lorsqu’il gèle. Les nouveaux modèles fonctionnent également à moins 20 degrés, même sans élément chauffant. Sinon, ils peuvent être installés presque n’importe où.

Il existe différents types de pompes à chaleur air-eau. Les pompes à chaleur split-block sont courantes, avec une partie située à l’extérieur dans le jardin et l’autre partie dans la chaufferie. Il existe également des modèles monoblocs plus grands et à l’extérieur ou à l’intérieur.

pompes à chaleur eau/eau

La pompe à chaleur eau-eau tire son énergie de la nappe phréatique, qui a généralement une température constante de 8 à 12 degrés. Cependant, cela nécessite un forage profond.

Ici aussi, le réfrigérant n’est pas pompé dans les profondeurs. Au lieu de cela, deux trous sont percés. L’eau souterraine est pompée vers le haut via le puits d’aspiration, l’énergie est extraite et restituée à l’eau souterraine via le puits d’infiltration ou le puits d’injection.

Deux puits doivent être forés pour une pompe à chaleur eau-eau (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

Le forage nécessaire à cet effet n’est pas possible partout et n’est pas non plus autorisé partout. Il y a un risque que la nappe phréatique coule ou se refroidisse avec le temps et que la pompe à chaleur ne fournisse plus d’énergie ou en fournisse sensiblement moins.

Comme alternative à l’eau souterraine, l’eau de surface stagnante ou courante peut également être utilisée – c’est-à-dire un lac ou une rivière. Mais même en hiver, ceux-ci devraient avoir une température pas loin en dessous de 10 degrés.

La pompe à chaleur eau/eau est également un modèle monobloc, installé dans la chaufferie mais nécessitant un accès vers l’extérieur.

pompes à chaleur air-air et autres

En plus des trois modèles de pompes à chaleur les plus courants, il en existe d’autres – par exemple la pompe à chaleur air-air. Cela ne transfère pas la chaleur à l’eau circulant dans les tuyaux et les radiateurs. Cette pompe à chaleur est destinée aux maisons qui sont chauffées via un système de ventilation. Il ne peut donc pas remplacer le chauffage au gaz ou au mazout dans les bâtiments existants.

Une pompe à chaleur air-air est particulièrement adaptée aux nouveaux bâtiments (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

Si le rendement énergétique d’une pompe à chaleur (air/eau) n’est pas suffisant pour chauffer une maison et lui fournir de l’eau chaude, la pompe à chaleur ne peut accomplir qu’une partie de ces tâches.

Il existe des systèmes hybrides dans lesquels un brûleur à gaz complète la pompe à chaleur. Il existe également des pompes à chaleur qui se chargent exclusivement du traitement de l’eau chaude.

Cependant, les pompes à chaleur modernes sont tout à fait capables de fournir des pièces chaudes et de l’eau chaude par elles-mêmes – éventuellement seulement après des mesures structurelles ou avec une consommation d’énergie accrue.

Conclusion: Cela dépend de la propriété

Quel type de pompe à chaleur est le bon pour votre maison dépend essentiellement de ces questions :

Pouvez-vous forer profondément dans la terre et puiser dans les sources de chaleur existantes ? Alors une pompe à chaleur eau glycolée/eau avec forage profond ou une pompe à chaleur eau/eau est la bonne solution pour vous.

Pouvez-vous remplacer les collecteurs de sol dans le jardin? Dans ce cas, une pompe à chaleur eau glycolée/eau avec collecteurs souterrains est la bonne solution pour vous.

Si vous deviez répondre non aux deux questions précédentes : Pouvez-vous installer une pompe à chaleur air/eau mono-split sur votre terrain ? La seule alternative restante serait alors un modèle monobloc.

Certains magasins Euronics proposent l’installation et la maintenance de pompe à chaleur en tant que service. Sur place, les collègues peuvent mieux évaluer quel type de pompe à chaleur est la meilleure solution pour votre maison.

Image en vedette : Association allemande des pompes à chaleur