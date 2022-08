Le télescope spatial James Webb se concentre sur la galaxie Cartwheel

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Cela fait moins d’un mois que la NASA a publié les premières données scientifiques du télescope spatial James Webb. Maintenant que nous avons eu le temps de nous imprégner de ces images incroyables, la NASA nous a lancé un nouvel ensemble d’images qui souligne à nouveau à quel point Webb est avancé par rapport à son prédécesseur.

L’image ci-dessus est un composite de la Cartwheel Galaxy de la caméra proche infrarouge (NIRCam) de Webb et de l’instrument infrarouge moyen (MIRI). La galaxie est située à environ 500 millions d’années-lumière dans la constellation du Sculpteur et est le résultat d’une collision entre une grande galaxie spirale et une galaxie plus petite. Ici, elle est flanquée de deux galaxies compagnes plus petites sur fond de nombreuses autres.

La NASA a déclaré que le centre brillant contient une énorme quantité de poussière chaude et que les zones les plus brillantes sont de jeunes amas d’étoiles. L’anneau extérieur de la galaxie s’étend depuis environ 440 millions d’années et fait environ 1,5 fois la taille de notre propre galaxie, la Voie lactée. Au fur et à mesure que l’anneau gonfle, il entre en collision avec le gaz environnant, ce qui déclenche la formation d’étoiles supplémentaires.

La NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont déjà photographié la galaxie Cartwheel à l’aide du télescope spatial Hubble. Les données de cette observation ont été retraitées en 2010 pour faire ressortir plus de détails dans l’image, mais elles sont encore pâles par rapport à ce que Webb a pu voir à l’aide de ses instruments de pointe.

Les couleurs bleu, orange et jaune du composite sont des éléments du NIRCam. La NASA a déclaré que les points bleus individuels sont des étoiles ou des poches de formation d’étoiles. Les nuances de rouge du MIRI révèlent des zones riches en hydrocarbures et autres composés chimiques comme la poussière de silicate. Ce sont ces régions qui constituent les rayons « squelettiques » en spirale de la galaxie.

Le premier lot d’images de Webb comprenait un aperçu de la nébuleuse de l’anneau sud, du Quintette de Stephan, de la nébuleuse de la Carène, des données spectrales d’une exoplanète géante et une superbe observation en champ profond.

La dernière observation de Webb est une preuve supplémentaire que la galaxie est dans une phase transitoire et continuera d’évoluer à l’avenir.