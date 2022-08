Equifax a passé trois mois à fournir des cotes de crédit incorrectes, le blâme sur "problème de codage"

Facepalm : Compte tenu de l’historique peu reluisant d’Equifax en matière de violations massives de données, de délits d’initiés et de recours collectifs, on pourrait imaginer que l’entreprise fait très attention à ne rien faire qui puisse nuire davantage à sa réputation ; pourtant nous y sommes. Le géant de l’évaluation du crédit affirme avoir fourni des cotes de crédit incorrectes aux consommateurs américains à la recherche de prêts au cours d’une période de trois semaines plus tôt cette année, ce qu’il attribue à un « problème de codage technologique ».

Le Wall Street Journal écrit que de la mi-mars au début avril, Equifax a envoyé des scores inexacts sur les consommateurs demandant des prêts automobiles, des hypothèques et des cartes de crédit auprès de banques et d’autres prêteurs de différentes tailles.

Le WSJ ajoute que des millions de personnes aux États-Unis ont été touchées par l’erreur d’Equifax, avec des scores allant jusqu’à 20 points dans les deux sens. Les cotes de crédit varient généralement de 300 à 850 ; un score de 670 à 739 est considéré comme bon, 740 à 799 est très bon et 800 et plus est excellent. Cet écart de 20 points était suffisant pour que certains emprunteurs rejettent la demande d’une personne.

Dans un petit nombre de cas, les candidats sont passés de l’absence de pointage de crédit à un pointage dans les 700, ou vice versa. Equifax a commencé à divulguer les erreurs aux prêteurs, dont Ally Financial, JPMorgan Change et Wells Fargo, en mai.

Equifax indique que moins de 300 000 consommateurs ont connu un changement de score de 25 points ou plus. Il affirme que le problème était dû à « un problème de codage dans un ancien environnement de serveur sur site aux États-Unis qui devait être migré vers la nouvelle infrastructure Equifax Cloud », ce qui a entraîné une erreur de calcul de certains attributs utilisés dans les calculs du modèle. La société souligne que les rapports de solvabilité n’ont pas été modifiés en raison du problème.

« Nous savons que les entreprises et les consommateurs dépendent de nos données et Equifax prend très au sérieux ce problème de codage technologique. Nous pouvons confirmer que le problème a été résolu et que nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients sur l’analyse pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. « , a déclaré la société dans un communiqué.

En septembre 2017, Equifax a annoncé l’une des pires violations de données de l’histoire. Environ 143 millions de consommateurs américains ont été touchés, ainsi que d’autres dans le monde, avec des numéros de carte de crédit et des informations d’identification personnelle volés. Une semaine avant l’annonce de la nouvelle, Jun Ying, alors directeur informatique, a exercé ses options d’achat d’actions et les a vendues pour près d’un million de dollars, évitant ainsi 117 000 dollars de pertes qu’il aurait autrement subies. Il a été emprisonné en 2019 pour délit d’initié. Equifax a également été condamné à une amende de 700 millions de dollars par la FTC pour cette violation et a été frappé d’un recours collectif pour lequel il a accepté de payer au moins 380,5 millions de dollars.