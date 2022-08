Pistolets à eau Fortnite : tous les modèles et comment ils sont

Avec l’été qui bat son plein et les pics de température qui battent leur plein, les plus petits de la maison auront envie d’aller à la plage et à la piscine. Mais comme il n’est pas possible de jouer à Fortnite dans l’eau (enfin, techniquement oui, mais ce n’est pas très sûr, disons), une « alternative » ce sont les pistolets à eau de Fortnite Battle Royale. Dans cette courte news, nous vous disons ce qu’il y a et à quoi ils ressemblent :

Pistolets à eau Fortnite : modèles, à quoi ils ressemblent et où les acheter

La première chose que vous devez savoir sur les pistolets à eau Fortnite est que les pistolets à eau de la marque Super Soaker/Nerf de Hasbro sont les seuls officiellement autorisés pour le jeu. Vous devez également garder à l’esprit qu’aucune chaîne de stores n’a son exclusivité ; renseignez-vous auprès de votre store de jouets habituel sur sa disponibilité. Selon le site officiel de ces produits, certains des stores qui les proposent sont El Corte Inglés, Amazon, Carrefour ou Toys R Us, entre autres.

Sachez que tous les pistolets à eau Fortnite ne tirent que cela : de l’eau. Ils ne sont pas les mêmes que les modèles Nerf standard, qui sont destinés à tirer des projectiles en mousse.

Vous trouverez ci-dessous une liste de pistolets à eau Fortnite, y compris le modèle de jeu sur lequel ils sont basés :

Pistolets À Eau Fortnite Microsoakers

Les Fortnite Microsoakers sont des pistolets à eau de taille compacte avec des conceptions basées sur divers personnages et objets du jeu, tels que Meat Boss, Fish Stick ou Sorbet Fish.

Modèle Fortnite Supersoakers Micro Soaker

Pistolet à eau Fortnite Supersoaker Burst AR

Le Supersoaker Burst AR est basé sur le Burst Assault Rifle de Fortnite. Le FAMAS F1, waouh. C’est un fusil d’assaut de taille moyenne.

Fortnite Super Soaker Burst RA

Pistolet à eau SMG compact Supersoaker Fortnite

Le Supersoaker Compact SMG est basé sur le Compact Submachine Gun de Fortnite. Le FN P90. C’est une mitraillette de taille moyenne.

Mitrailleuse compacte Fortnite Super Soaker

Pistolet À Eau Fortnite Supersoaker HC

Le Supersoaker HC est basé sur le Heavy Pistol de Fortnite. L’acronyme HC du modèle en anglais indique « Hand Cannon », ou « Hand Cannon », un autre nom sous lequel est connu le Desert Eagle sur lequel cette arme Fortnite est basée. C’est une assez grosse arme.

Fortnite Super Soaker HC

Pistolet à eau Fortnite Supersoaker RL

Le Supersoaker RL est basé sur le Rocket Launcher de Fortnite. Les initiales RL du modèle en anglais signifient « Rocket Launcher », c’est-à-dire « Rocket Launcher ». L’arme Fortnite est basée sur le RPG-7. Il est assez grand et vous devez le porter sur votre épaule.

Fortnite Super Soaker RL

Pistolet à eau Fortnite Supersoaker Pump-SG

Le Pump-SG Supersoaker est basé sur le Pump Shotgun de Fortnite. Pump-SG dans ce cas indique précisément « Pump Shotgun », « Slider Shotgun ». L’arme Fortnite est basée sur le Mossberg 500 et le Remington 870. C’est un fusil de chasse de taille moyenne.

Pompe Fortnite Super Soaker-SG

Pistolet à eau Fortnite Supersoaker HG

Le Supersoaker HG est basé sur le Harpoon Gun de Fortnite. « HG » dans ce cas indique « Harpoon Gun », « Arma Arpón » en espagnol. C’est un pistolet de taille moyenne.

Fortnite Super Soaker HG

Pistolet À Eau Fortnite Supersoaker TS-R

Le TS-R Supersoaker est basé sur le fusil de chasse tactique de Fortnite. « TS » dans ce cas indique « Tactical Shotgun », « Tactical Shotgun » en espagnol. Il n’y a pas d’équivalent dans la vraie vie ; l’arme Fortnite reprend divers éléments d’armes réelles telles que des gâchettes et des crosses du Mossberg Maverick 88.

Pistolet À Eau Fortnite Supersoaker TS-R

Sources : site Web de Nerf/Hasbro [1] [2]imfdb.org/Fortnite