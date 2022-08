Apple Arcade supprime le premier lot d’originaux, l’onglet « Leaving Soon » a maintenant disparu

Quelques semaines après l’ajout d’un nouvel onglet « Leaving Soon » à Apple Arcade, certains des jeux de lancement originaux ont maintenant été supprimés du service d’abonnement. De plus, cet onglet qui montrait les jeux sortant d’Arcade a également disparu de l’App Store.

Apple Arcade a été lancé en 2019. Trois ans après la sortie du service, certains des contrats avec les développeurs arrivent à expiration et Apple a décidé de ne pas les renouveler, comme l’a remarqué MacRumeurs.

Voici les 15 titres qui viennent de sortir d’Apple Arcade :

Expiation : Cœur du Sureau

Brigade BattleSky : Harponneur

Cardpocalypse

Emploi sans issue

Ne m’embêtez pas !

Redoute Nautique

TerreNuit

Explottens Toboggan de vie

Au dessus des Alpes

Projection : Première lumière

Sortilège

Araignéesaures

Towaga : parmi les ombres

Vie quotidienne variée

Dans un document d’assistance mis à jour, Apple explique AUSSI ce qui se passe lorsqu’un jeu quitte Apple Arcade.

« Les jeux peuvent parfois quitter Apple Arcade. Si vous téléchargez un jeu avant qu’il ne quitte Arcade, vous pouvez y jouer pendant au moins deux semaines après. Si vous essayez de lancer un jeu Arcade qui n’est plus jouable, vous recevez un message Plus disponible », indique le document d’assistance. « Après qu’un jeu quitte Arcade, le développeur du jeu peut choisir de rendre son jeu disponible sur l’App Store. Ces jeux peuvent différer de la version Arcade. Si le développeur rend son jeu disponible sur l’App Store et vous permet de charger votre progression enregistrée, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté dans la version Arcade.

Cela indique que si vous avez téléchargé l’un des jeux ci-dessus, vous pouvez toujours y jouer pendant au moins deux semaines supplémentaires.

Le service de streaming coûte 4,99 $ / mois et est disponible avec l’abonnement Apple One que vous choisissez. Vous pouvez en savoir plus sur tous les jeux disponibles ici.

Apple Arcade propose des jeux iOS classiques et populaires, ainsi que de grands titres tels que Fantastiquedu créateur de Final Fantasy.

Jouez-vous toujours aux jeux disponibles ? Quel est votre titre préféré ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :