Les forêts ont diminué de 60% au cours des 60 dernières années, maintenant nous n’avons qu’un demi-hectare par personne

Le déclin est égal à la superficie de l’Italie, de la Suisse, de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg réunis, en raison de la déforestation et de la croissance démographique mondiale.

En 1960, il y avait 1,4 hectare de forêt pour chaque être humain. Aujourd’hui, ils ne sont que de 0,5, avec une perte globale de 60 % sur les 60 dernières années. C’est ce qu’indique une étude promue par la Société japonaise pour la promotion de la science (JSPS) qui a impliqué une équipe de recherche internationale, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue scientifique Lettres de recherche environnementale.

La superficie forestière mondiale, disent les universitaires, a diminué de 81,7 millions d’hectares (environ la superficie de l’Italie, de la Suisse, de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg réunis), avec une perte totale de 457,3 millions d’hectares par rapport à un gain forestier. de 355,6 millions d’hectares. « La perte et la dégradation continues des forêts – explique l’équipe dans le document – affectent l’intégrité des écosystèmes forestiers, réduisant leur capacité à générer et à fournir des services essentiels et à soutenir la biodiversité, impactant la vie d’au moins 1,6 milliard de personnes dans le monde, principalement dans les pays en développement, dont ils dépendent des forêts à diverses fins« .

En fait, les données montrent que la plus forte baisse s’est produite principalement dans les pays à faible revenu, en particulier dans les tropiques, tandis que les gains les plus importants ont été enregistrés principalement dans les pays extratropicaux à revenu élevé, révélant comment, avec le renforcement de la conservation des forêts dans Dans les zones les plus développées, la perte de forêts est détournée vers les pays les moins développés, poussée par le besoin de revenus de ces derniers face à la dépendance des pays aux revenus les plus élevés vis-à-vis des produits forestiers tropicaux.

Ce phénomène, associé à l’augmentation de la population mondiale (4,68 milliards) sur la période, a entraîné une perte de forêt par habitant de plus de 60 % de 1960 à 2019, avec un taux de déclin accéléré au cours des dernières décennies.

Le groupe de travail, dirigé par le scientifique environnemental Ronald Estoque de l’Institut de recherche sur la foresterie et les produits forestiers de Tsukuba, au Japon, s’est appuyé sur des données mondiales sur l’utilisation des terres pour suivre l’évolution du couvert forestier mondial, montrant comment les résultats soutiennent la théorie de la transition forestière, ou l’observation que, lorsque le revenu augmente dans les pays pauvres, la déforestation augmente jusqu’à un certain point, puis commence à diminuer.

Dans le contexte de la durabilité mondiale, du changement climatique et de la conservation de la biodiversité, les chercheurs soulignent la nécessité de renforcer les efforts mondiaux pour à la fois réduire la déforestation et la dégradation des forêts, et d’améliorer la restauration et la conservation des forêts pour au moins aplatir la courbe de perte des forêts dans le monde. « En particulier – conclure – les programmes internationaux de politique forestière doivent revoir et repenser le commerce forestier mondial des pays à faible revenu pour aider à améliorer leur capacité à minimiser ou à mettre fin à leurs pertes forestières« .