Google Pixel 6a obtient sa première version bêta d’Android 13

Google vient d’ajouter le nouveau Pixel 6a au club bêta d’Android 13. Si vous êtes un adopteur précoce du Pixel 6a, vous pouvez opter pour la prochaine version d’Android. Google déploie Android 13 bêta 4.1 sur le Pixel 6a, il s’agit de la toute première version bêta et potentiellement de la dernière version bêta avant la sortie publique d’Android 13. Les personnes qui possèdent le nouveau téléphone Pixel A-series peuvent opter pour le programme bêta Android, ou utilisez des images d’usine ou des fichiers OTA pour essayer la nouvelle mise à jour.

Android 13 est actuellement en version bêta 4.1, qui a été publiée la semaine dernière et a apporté quelques corrections de bogues et améliorations des performances. Et la même version est mise en ligne pour le Pixel 6a. Le nouveau logiciel du Pixel 6a est livré avec un TPB4.220624.008.A2 numéro de construction. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, la mise à niveau pèse environ 2,19 Go en taille après avoir opté pour le programme bêta, consultez la capture d’écran partagée par l’utilisateur de Twitter Rajesh Rajput.

À l’origine, le téléphone a été lancé avec un correctif de sécurité d’avril 2022 prêt à l’emploi. Maintenant, si vous mettez à jour vers la version bêta d’Android 13, la version du correctif de sécurité augmentera jusqu’au correctif de sécurité de juillet 2022. La mise à jour apporte un tas de nouvelles fonctionnalités au Pixel 6a, bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à niveau majeure en termes de changements visuels, de nombreuses fonctionnalités utiles et d’améliorations.

En parlant des fonctionnalités, la version bêta d’Android 13 apporte plus d’options de couleurs au jeu de couleurs Material You, une recherche de lanceur améliorée, un appui pour partager, des autorisations de notification, un scanner de code QR, des paramètres de langue par application, une prise en charge UWB, Bluetooth low- audio d’énergie, et de nombreuses autres fonctionnalités. Vous pouvez vous rendre sur cette page pour explorer plus d’informations sur les fonctionnalités d’Android 13.

Si vous êtes un fier propriétaire de Google Pixel 6a et que vous souhaitez essayer Android 13, vous pouvez rejoindre le programme Android Beta pour obtenir la mise à jour en direct. Google publie également les images d’usine et les fichiers OTA pour le Pixel 6a, grâce auxquels vous pouvez charger la version bêta sur votre téléphone. Bien que je vous recommande de mettre à jour via le programme bêta Android, mais si vous souhaitez télécharger la mise à jour sans opter pour le programme bêta, vous pouvez suivre ce guide.

Si vous utilisez la méthode de chargement latéral, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

