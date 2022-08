TikTok lance un programme driver de jeu HTML5

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Après des mois de rapports, l’une des premières incursions de TikTok dans les jeux est apparue. Les utilisateurs de plusieurs pays peuvent désormais jouer à des mini-jeux HTML5 au sein du service. TikTok est le dernier service initialement non ludique qui tente de percer dans le secteur.

Les utilisateurs de TikTok dans certains pays, dont les États-Unis, peuvent désormais télécharger des vidéos contenant des liens vers une petite sélection de mini-jeux basés sur HTML5. La nouvelle fonctionnalité est un test pour voir si les jeux pourraient devenir le prochain aimant pour l’engagement sur la plate-forme.

Dans les dernières étapes avant de télécharger une vidéo TikTok, les utilisateurs trouveront « MiniGame » en option sous « Ajouter un lien ». L’option leur permet de joindre l’un des sept petits jeux à leur vidéo d’entreprises telles que FRVR, Lotum, Nitro, Voodoo et Aim Lab. Les téléspectateurs rencontrant la vidéo peuvent appuyer sur le lien pour commencer à jouer dans l’application TikTok. L’un des jeux, par exemple, consiste à comparer deux images apparemment identiques avant de taper sur la différence entre elles.

En novembre, TikTok a annoncé un partenariat avec Zynga pour développer Disco Loco. Des rapports de TikTok testant des jeux HTML5 dans les pays d’Asie du Sud-Est sont également apparus en mai. La société n’a jamais officiellement annoncé l’initiative, mais elle a confirmé l’existence des jeux à TechCrunch jeudi dernier, soulignant qu’ils étaient dans une phase de test précoce dans plusieurs pays depuis au moins deux semaines.

Cette décision est probablement un autre aveu que diverses formes de médias, y compris les jeux vidéo, la vidéo en streaming, les médias sociaux et autres, sont toutes dans la même compétition pour attirer l’attention des téléspectateurs. Netflix a admis que Fortnite est un concurrent important en 2019 et a depuis inclus des jeux dans son service d’abonnement. L’objectif de TikTok est de voir comment les jeux affectent le temps d’écran des utilisateurs sur la plateforme.

Contrairement à HTML5, l’approche de Netflix permet aux abonnés de télécharger une sélection de titres mobiles à partir de l’App Store d’Apple ou du Google Play Store, ce qui en fait un concurrent d’Apple Arcade. Les initiatives de jeux mobiles de TikTok et de Netflix contrastent avec celles de Facebook et de Microsoft, qu’Apple a notoirement bloquées.

En 2020, Microsoft et Facebook ont ​​critiqué Apple pour avoir bloqué leurs applications de jeu en nuage tout en autorisant des applications de diffusion de télévision et de films comme Netflix. Microsoft a contourné cela grâce à une page Web accessible par navigateur. L’abonnement aux jeux de Netflix a évité le problème en proposant des jeux mobiles via l’App Store conformément aux règles d’Apple. Ces règles ne semblent pas s’appliquer aux mini-jeux HTML5 de TikTok.