Apple achète le campus de 67 acres de HP à San Diego alors qu’il étend son empreinte et fonctionne sur un modem personnalisé

Cela fait plusieurs années qu’Apple a annoncé son intention d’aller au-delà de sa présence commerciale à San Diego et de construire une plaque tournante de l’ingénierie matérielle et logicielle. Maintenant, dans ce qui ressemble au premier achat commercial de l’entreprise dans la région, Apple a acheté l’ancien campus de 67 acres de HP alors qu’il accélère les travaux de fabrication d’un modem interne et plus encore.

À environ 20 miles de nombreux bureaux de Qualcomm, Apple a acheté l’ancien campus du laboratoire de recherche à jet d’encre de HP à Rancho Bernardo. Comme l’a rapporté le San Diego Union-Tribune, Apple a payé 445 millions de dollars pour le campus de 67,6 acres connu sous le nom de Rancho Vista Corporate Center.

Apple a loué de nombreuses propriétés différentes dans le comté de San Diego, mais cela semble être le premier achat de la société, car elle devient plus sérieuse au sujet des efforts d’ingénierie dans le sud de la Californie.

Au début, Apple prévoyait d’ajouter 1 200 nouveaux emplois à San Diego pour l’ingénierie matérielle et logicielle, mais maintenant, cette attente est de 5 000 d’ici 2026.

« Nous faisons partie de la communauté de San Diego depuis plus de deux décennies et nous sommes ravis de continuer à investir ici alors que nous élargissons nos équipes de classe mondiale », a déclaré Apple dans un communiqué. Un porte-parole a refusé de commenter davantage.

La prise de Netcost-security.fr

Cet achat ressemble à un engagement fort envers le modem d’Apple et d’autres travaux d’ingénierie sans fil.

Peu de temps après qu’Apple a annoncé son intention de développer son ingénierie à San Diego, la société a annoncé qu’elle avait conclu un accord d’un milliard de dollars avec Intel pour son activité de modem pour smartphone – alors qu’elle commençait à travailler sur un modem interne.

Alors que des rapports antérieurs suggéraient qu’Apple voulait utiliser ses propres modems dans des produits comme l’iPhone dès 2023, la décision de régler un procès intense avec Qualcomm et de signer un accord de six ans jusqu’en 2025 indique que ces plans auraient pu être retardés ou au moins changé dans une certaine mesure. Nous devrons attendre et voir.

Mais bien sûr, le travail d’Apple pour produire ses propres modems se poursuit, ce qui pourrait être une nouvelle extension d’Apple Silicon, apportant plus de composants matériels en interne.

Si les images qui s’affichent pour le campus nouvellement acheté sur Google Maps sont exactes, Apple pourrait avoir beaucoup de rénovations à faire…

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :