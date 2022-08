La loi indonésienne MR5 interdit l’accès à de nombreux services en ligne, notamment Steam, Epic Games et PayPal

Dans le contexte : Nous avons constaté une tendance dans laquelle de nombreux pays occidentaux adoptent des lois protégeant la confidentialité en ligne et les droits civils des internautes. Cependant, il existe une autre tendance à faire exactement le contraire dans les pays plus répressifs. L’Indonésie est la dernière à dire aux services en ligne de transmettre les données des clients et de censurer les messages qu’ils disent ou autre.

Au cours du week-end, l’Indonésie a interdit plusieurs sites Web pour non-respect d’une nouvelle loi. La loi, baptisée Règlement ministériel numéro 5 ou MR5, exige que les « fournisseurs de systèmes électroniques privés » s’enregistrent auprès du ministère indonésien de la communication et de l’information (Kominfo) et transmettent les données d’utilisateurs spécifiques. La loi oblige également les entreprises à supprimer les contenus qui « perturbent l’ordre public » ou que le gouvernement indonésien juge « illégaux ». Les entreprises doivent répondre aux demandes de suppression dans un délai de 24 heures ou de quatre heures pour le contenu « urgent ».

Jusqu’à présent, Kominfo a bloqué huit services et jeux dans le pays, dont Yahoo, Steam, DOTA2, Counter-Strike, Epic Games, Origin, Xandr et PayPal. Cependant, l’interdiction de PayPal a eu une conséquence négative involontaire sur les clients, car elle les a effectivement bloqués sur les fonds de leurs comptes. Reuters note que Kominfo a répondu rapidement aux préoccupations en levant temporairement l’interdiction.

« [PayPal users] peuvent accéder au site jusqu’au 4 août pour migrer, obtenir leur argent et trouver d’autres services », a déclaré le directeur général de Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Les utilisateurs de Reddit signalent que les comptes Steam et Epic Games sont complètement fermés et que certains de leurs titres achetés sont illisibles. Cependant, Valve travaille actuellement à s’enregistrer dans la base de données de Kominfo pour rétablir le service à ses clients dans la région le plus rapidement possible. Il souhaite éviter de perdre deux de ses sources de revenus les plus importantes – DOTA 2 et Counter-Strike.

Mise à jour rapide pour ceux qui demandent- Les blocages ne sont pas permanents, en supposant que les entreprises s’enregistrent et se conforment à la réglementation, et Kominfo a déjà contacté ces entreprises pour assurer la conformité et inverser le blocage. Voici une liste des services concernés : pic.twitter.com/6K121xVEMP —Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 30 juillet 2022

Apple, Microsoft, Google, Amazon, TikTok, Twitter, Netflix et Spotify sont d’autres entreprises qui ont déjà plié le genou devant la loi répressive indonésienne. Le Financial Times note que ces entreprises se sont enregistrées la semaine dernière et qu’elles restent toutes actives dans la région. Pangerapan a déclaré que les interdictions ne sont pas permanentes tant que les entreprises respectent la loi. Une fois qu’un service s’est enregistré auprès de Kominfo, le pays lèvera sa suspension.

L’Indonésie n’est pas la seule à promulguer une législation draconienne telle que la MR5. L’Electronic Frontier Foundation (EFF) note que l’Allemagne a lancé le bal en 2017 en adoptant sa loi « NetDG ». NetDG exige que les fournisseurs de services en ligne bloquent ou suppriment le contenu que le gouvernement n’aime pas, et cela ne nécessite même pas d’ordonnance du tribunal. Depuis lors, le Venezuela, l’Australie, la Russie, l’Inde, le Kenya, les Philippines et la Malaisie ont adopté une législation similaire.

Aussi efficaces que paraissent ces lois, cela ne les rend pas moins tyranniques.

« Le non-respect de ces exigences soumet les entreprises à des amendes draconiennes (et fait même planer le spectre du blocage de leurs services) », a déclaré l’EFF en 2021 lorsque l’Indonésie a sauté dans le train autoritaire. « Cela crée un effet dissuasif sur la liberté d’expression : les plateformes choisiront naturellement de se tromper du côté de la suppression du contenu de la zone grise plutôt que de risquer la punition. »

L’EFF estime que le MR5 et d’autres lois similaires constituent une violation envahissante des droits de l’homme. L’EFF, SAFEnet et plusieurs autres organismes de surveillance des consommateurs ont envoyé une lettre à Kominfo lui demandant d’abroger la loi injuste et ses « règles de modération de contenu invasives ».

Cependant, il faudra probablement plus qu’une lettre ouverte d’une poignée d’organisations de défense des droits de l’homme pour supprimer le socket de pouvoir du pays. De telles réglementations oppressives ne peuvent généralement être affectées que lorsque d’autres pays menacent de sanctions, ce qui ne s’est pas produit avec des lois similaires.