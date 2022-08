Modder transforme les toilettes en un PC de jeu entièrement fonctionnel

En bref : les smartphones, les consoles de jeux portables et même les ordinateurs portables ont permis de jouer à des jeux haut de gamme depuis pratiquement n’importe où. Pourtant, certains souhaitent des machines spécialement conçues pour accomplir des tâches similaires. C’est une de ces histoires.

YouTuber Basically Homeless a récemment transformé une toilette en un PC de jeu, de cette façon il peut « juste s’asseoir là et faire le petit pot tout en jouant ».

Il a commencé par découper un trou géant dans un réservoir de toilettes en porcelaine pour créer une fenêtre car à quoi bon un PC de jeu (ou des toilettes) sans fenêtre pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. Le réservoir était divisé en deux sections, l’une pour abriter les composants du PC et l’autre pour les composants des toilettes et l’eau. Un seul ventilateur d’extraction a été ajouté au couvercle du réservoir.

Le PC de jeu se compose d’un processeur Intel Core i7-12700 monté sur une carte mère mini-ITX MSI Z690I Unify avec 64 Go de RAM G.Skill Trident Z5 et une carte vidéo Asus Nvidia GeForce RTX 3060. Micro Center, le sponsor de la construction, a également envoyé un moniteur MSI Optix 240Hz.

Pour une raison inexplicable, Nick n’a pas testé les fuites avant d’installer le hardware du PC et, comme on pouvait s’y attendre, le séparateur a fui. Mais pas de soucis, Flex Seal à la rescousse ! Après avoir vidangé l’eau et retiré certaines des « versions affleurantes », un mastic en caoutchouc liquide a été généreusement appliqué. Cela a réussi à faire l’affaire et le tour est joué, cela a maintenant fonctionné.

C’est un sujet de conversation intéressant bien qu’un peu rude sur les bords. Je ne peux pas m’empêcher de me demander ce qui s’est passé lors de la découpe du trou du ventilateur supérieur, et avoir de l’eau du réservoir à proximité des composants du PC sans aucun compartimentage supplémentaire ressemble à une catastrophe liée à l’humidité qui attend de se produire. Combien de temps les composants du PC dureront-ils dans un environnement aussi humide ? Je suis également curieux de savoir à quel point les toilettes sont efficaces avec environ la moitié moins d’eau que la normale.

Avez-vous déjà construit un PC peu pratique comme celui-ci ? Une fois, j’ai construit un PC que je pouvais utiliser allongé dans mon lit, mais j’ai réalisé que les ordinateurs portables existaient déjà et que j’avais perdu beaucoup de temps.