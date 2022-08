Pratique : Hyperdrive Thunderbolt 4 Power Hub, connectivité haut débit sans blocs d’alimentation encombrants [Video]

Hyper est depuis longtemps le premier choix pour étendre la connectivité de vos MacBook, et ils sont de retour avec leur nouveau concentrateur d’alimentation Thunderbolt 4 pour garder votre configuration de bureau propre tout en offrant une connectivité Thunderbolt haut débit et en gardant vos appareils tous chargés.

Premier hub Thunderbolt 4 avec chargeur GaN intégré

Visant à garder la configuration de votre bureau propre tout en gardant votre ordinateur portable et vos périphériques connectés, le nouveau hub d’alimentation Thunderbolt 4 d’Hyper est le tout premier du genre à avoir un chargeur intégré en nitrure de gallium. Cette technologie GaN lui permet de fournir jusqu’à 96 watts de puissance à l’ordinateur que vous avez connecté, en plus de 15 watts à chacun des trois appareils Thunderbolt en aval. C’est un total de 141 watts à l’intérieur du corps métallique du chargeur – aucune brique d’alimentation externe n’est nécessaire.

Cela fait du concentrateur une solution monocâble parfaite pour la configuration de votre bureau – pas besoin de s’embêter avec des câbles d’alimentation ou de données supplémentaires. Et étant un hub Thunderbolt 4, il est incroyablement capable.

Les trois ports en aval peuvent utiliser la vitesse de connexion de 40 Gbps pour tout, des transferts de fichiers incroyablement rapides avec des périphériques de stockage externes aux écrans externes et, selon votre ordinateur portable, même des GPU externes via un boîtier PCIe.

Pratique : le nouveau hub d’alimentation Thunderbolt 4 d’Hyper

Lors de la connexion d’écrans externes, le concentrateur peut prendre en charge un écran à 8K (60Hz) ou 4K (144Hz) et deux écrans jusqu’à 6K (60Hz). Bien que les MacBook M1 et M2 de base ne prennent toujours en charge qu’un seul écran externe, vous pouvez contourner cette limitation avec quelque chose comme le hub HDMI Dual 4k d’Hyper.

Les trois ports Thunderbolt en aval prennent entièrement en charge les appareils Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 et USB-C, et étant un appareil Thunderbolt certifié Intel, le concentrateur d’alimentation HyperDrive Thunderbolt 4 offre des performances et une prise en charge constantes sur les MacBook, iPad Pros, Windows PC et même Chromebooks.

En combinant la source d’alimentation GaN et la connectivité Thunderbolt, vous aurez plus qu’assez de vitesse et de puissance pour prendre en charge tous les périphériques dont vous pourriez avoir besoin. Et que vous soyez un utilisateur domestique ou professionnel, il aura fière allure sur votre bureau, gardant les blocs d’alimentation encombrants à l’écart tout en arborant une finition de haute qualité sur son corps en métal.

Le Power Hub HyperDrive Thunderbolt 4 coûtera 299 $, mais les clients peuvent économiser en achetant pendant que la campagne initiale est active. Il existe une structure de prix à plusieurs niveaux pendant la campagne de lancement, de sorte que les premiers leakers de fonds peuvent économiser le plus, mais une fois que ce niveau est rempli, le prix augmente.

Alors, n’attendez pas. Plus tôt vous sauvegardez le concentrateur d’alimentation HyperDrive Thunderbolt 4, plus vous économiserez !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :