Les États-Unis introduisent de nouvelles restrictions pour les exportations d’outils de fabrication de puces vers la Chine

Pourquoi c’est important : Les États-Unis s’efforcent d’empêcher l’industrie chinoise des semi-conducteurs d’utiliser des outils de fabrication de puces avancés, ce qui pourrait également avoir un impact sur les entreprises américaines, sud-coréennes et taïwanaises opérant dans la région. Reste à savoir si cela aura ou non l’effet escompté sur les ambitions chinoises en matière de semi-conducteurs.

La plupart des analystes s’attendent à ce que les principales entreprises technologiques chinoises publient bientôt leurs pires résultats trimestriels après avoir été martelées par les mesures de répression réglementaires et les problèmes de production d’usine liés au verrouillage. Bien que cela rendra plus difficile pour le pays de traverser la tempête économique, le plan du gouvernement chinois pour l’autosuffisance technologique a un obstacle plus pressant qu’il doit encore surmonter.

Bloomberg note que les États-Unis ajoutent davantage de restrictions sur les équipements de fabrication de puces vendus aux fonderies chinoises. Ce changement vient en réponse aux progrès incroyables réalisés par les entreprises chinoises dans des domaines tels que la fabrication de NAND et de DRAM et la logique avancée comme les CPU et les GPU.

Par exemple, Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) produit déjà en masse une NAND 3D à 128 couches qui peut atteindre des performances similaires aux offres comparables de Samsung, SK Hynix et Micron. Et bien que ces entreprises puissent produire une NAND plus rapide et de plus haute densité, Apple envisage d’utiliser la NAND YMTC pour le modèle de base de l’iPhone 14.

Lors d’un zoom arrière, la Chine est en tête du monde dans la construction de plus d’usines de puces, réduisant progressivement le nombre de puces qu’elle doit importer chaque année. Au cours des cinq premiers mois de 2022, la Chine a importé plus de 232 milliards de puces pour une valeur d’environ 174 milliards de dollars. En réponse, le gouvernement chinois envisage de supprimer les taxes sur les importations de matériaux et d’équipements pour la fabrication de haute technologie jusqu’en 2030, et les fonderies locales reçoivent d’importantes subventions pour augmenter leurs capacités le plus rapidement possible.

Le coût de possession sur 10 ans des fonderies de puces en Chine est de près de 40 % inférieur à celui des États-Unis. D’ici 2025, les analystes s’attendent à ce que 12 nouvelles installations de fabrication soient opérationnelles aux États-Unis, tandis que la Chine souhaite en construire jusqu’à 31. Cependant, les fabricants de puces chinois ont des difficultés à sécuriser les outils de lithographie nécessaires pour les nœuds de processus avancés, ils achètent donc principalement de vieux des machines d’occasion du Japon pour équiper les nouvelles usines.

Les difficultés d’acquisition de la Chine découlent des pressions exercées par les États-Unis sur ASML, qui fabrique 95% de tous les outils de lithographie DUV et EUV, pour qu’elle cesse de vendre des équipements aux fabricants de puces chinois. Le département du Commerce insiste maintenant sur le fait que des fournisseurs comme Lam Research, Applied Materials et KLA Corp. appliquent le même traitement afin que les entreprises chinoises soient limitées à l’utilisation de technologies de traitement de 14 nm et plus anciennes.

Fait intéressant, les nouvelles restrictions s’appliqueront à toutes les usines opérant en Chine, ce qui indique qu’elles affecteront également des entreprises comme Samsung, SK Hynix, UMC et TSMC. Au cours des deux dernières semaines, l’administration Biden a envoyé des lettres à tous les fournisseurs basés aux États-Unis leur disant de ne pas fournir d’équipement pour les nœuds de processus 14 nm et plus récents en raison de problèmes de sécurité nationale. Ce mandat donne de la crédibilité à un rapport selon lequel des responsables de la Maison Blanche avaient également demandé à Intel d’annuler ses plans pour une usine de fabrication de plaquettes à Chengdu, en Chine.

La semaine dernière, le Sénat américain a adopté la loi CHIPS de 52 milliards de dollars pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs basée aux États-Unis. Des entreprises comme Intel, TSMC, Samsung et Micron sont toutes intéressées à en tirer parti. Sans surprise, l’accès à ces fonds sera pratiquement impossible pour les entreprises opérant actuellement en Chine et dans d’autres pays hostiles et celles qui prévoient de le faire à l’avenir.

Malgré les restrictions croissantes, la Chine semble déterminée à progresser à tout prix. Le pays a débauché à plusieurs reprises des talents en ingénierie de Taïwan, créant une nouvelle source de tensions dans la région. Non seulement cela, mais le SMIC chinois a apparemment compris comment fabriquer des puces 7 nm, probablement en copiant étroitement la technologie de traitement 7 nm de première génération de TSMC.

Bien sûr, ces puces de 7 nm ont été trouvées à l’intérieur d’un mineur Bitcoin par les gens de Tech Insights, qui pensent que SMIC ne peut pas encore produire une logique plus avancée sur un processus de 7 nm. Cependant, la Chine est prête à dépenser jusqu’à 10 billions de yuans (1,47 billion de dollars) pour atteindre l’autosuffisance technologique, et elle progresse déjà en termes de part de marché mondiale des ventes de semi-conducteurs.

Selon la Semiconductor Industry Association, la part de marché mondiale de la Chine a dépassé celle de Taïwan et est légèrement inférieure à celle du Japon. En supposant le même taux de croissance observé au cours des deux dernières années, il pourrait atteindre 17 % d’ici 2024.