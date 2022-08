Socket en charge Web Apple Pay ajoutée aux navigateurs tiers dans iOS 16 ; réponse antitrust probable

Le support Web d’Apple Pay a été mis à la disposition des navigateurs tiers dans les versions bêta d’iOS 16. Le changement a été confirmé pour s’appliquer à Chrome, Edge et Firefox.

Apple a probablement fait le changement dédié en réponse à la prochaine législation antitrust qui cherche à interdire la pratique consistant à forcer les développeurs de navigateurs à utiliser WebKit…

Arrière plan

Apple a jusqu’à présent appliqué deux restrictions qui limitent les fonctionnalités offertes dans les navigateurs Web tiers sur iPhone et iPad.

Tout d’abord, tous les navigateurs doivent utiliser le moteur de rendu WebKit d’Apple. En effet, cela indique que tous les navigateurs Web iOS sont les mêmes sous le capot et qu’il est impossible pour un concurrent de proposer un navigateur qui, par exemple, rend les pages plus rapidement que Safari.

Deuxièmement, vous ne pouvez utiliser Apple Pay que pour les achats sur le Web lorsque vous utilisez Safari. C’est cette deuxième restriction qui a été supprimée dans les bêtas d’iOS 16.

Socket en charge Web d’Apple Pay dans d’autres navigateurs

Développeur iOS Steve Moser remarqué l’option « Continuer avec Apple Pay » dans Edge et Chrome.

Sur la dernière version bêta d’iOS 16, Apple Pay fonctionne dans Edge, Chrome et je suppose que n’importe quel navigateur tiers. Sur iOS 15, Apple Pay ne fonctionne que dans Safari. Cela ne fonctionne pas dans Edge ou Chrome sur cette dernière version bêta de macOS car je suppose que cela nécessite la mise à jour des moteurs de rendu tiers alors que Edge et Chrome sur iOS utilisent le moteur de rendu de Safari.

Le bord note qu’il ne s’agit pas de la première version bêta d’iOS 16 dans laquelle le changement est apparu.

Bien que Moser ne mentionne pas Firefox, d’autres utilisateurs ont remarqué la compatibilité d’Apple Pay avec le navigateur avant de la sortie d’iOS 16 beta 4. Un article sur Reddit du début du mois montre une option de paiement avec Apple Pay dans iOS 16 beta 2 tout en utilisant Firefox. Un autre utilisateur d’iOS 16 beta 3 dit qu’il a également la possibilité de payer avec Apple Pay sur Firefox. Nous ne savons pas avec certitude quand Apple a commencé à étendre la prise en charge d’Apple Pay et à quels navigateurs. Apple n’a pas immédiatement répondu à Le borddemande de commentaire.

Réponse probable à la loi sur les marchés numériques

Apple n’a pas tendance à aider les applications concurrentes par bonté de cœur, et Le registre précédemment repéré une exigence dans un projet de copie de la prochaine loi européenne sur les marchés numériques qui explique probablement cette décision.

La loi sur les marchés numériques – une législation presque finalisée pour apprivoiser les gardiens d’Internet – contient un langage visant carrément à mettre fin aux restrictions du navigateur iOS d’Apple. Le registre a reçu une copie des modifications non publiées de la loi proposée, et parmi les divers ajustements au projet d’accord figure la reconnaissance explicite des «moteurs de navigateur Web» en tant que service qui devrait être protégé des limitations imposées par les contrôleurs d’accès anticoncurrentiels.

Voici l’article pertinent de la législation :

Chaque navigateur est construit sur un moteur de navigateur Web, qui est responsable des fonctionnalités clés du navigateur telles que la vitesse, la fiabilité et la compatibilité Web. Lorsque les contrôleurs d’accès exploitent et imposent des moteurs de navigation, ils sont en mesure de déterminer les fonctionnalités et les normes qui s’appliqueront non seulement à leurs propres navigateurs Web, mais également aux navigateurs Web concurrents et, par conséquent, aux applications logicielles Web. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas utiliser leur position d’entreprises fournissant des services de plate-forme de base pour exiger de leurs utilisateurs professionnels dépendants qu’ils utilisent l’un quelconque des services fournis par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de la fourniture de services ou de produits par ces utilisateurs professionnels.

La loi sur les marchés numériques a été votée plus tôt ce mois-ci et devrait devenir loi l’année prochaine. Cela aura d’autres implications plus dramatiques pour Apple, notamment des magasins d’applications tiers ou le chargement latéral d’applications iOS. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :