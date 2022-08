Roblox août 2022 : tous les codes promotionnels et gratuits et comment les utiliser

Le mois d’août arrive avec plusieurs codes de récompense gratuits pour Roblox, et comme d’habitude, nous découvrons tous les codes de récompense pour le jeu Roblox Corporation, mais comme toujours, nous vous prévenons que plusieurs d’entre eux doivent être obtenus via un de Roblox en- jeu : Île des mouvements. D’autre part, nous garderons la liste à jour au cas où nous recevrons plus de codes de récompense supplémentaires qui n’apparaissent pas maintenant au début du mois.

SPIDERCOLA : accessoire d’épaule

TWEETROBLOX : Accessoire d’épaule

Island of Move Active Codes (août 2022)

StrikeAPose : Chapeau

SettingTheStage : sac à dos

Bricolage : canne

VictoryLap : canettes

WorldAlive : Compagnon

GetMoving : nuances rapides

Codes actifs Mansion of Wonder (août 2022)

GLIMMER : accessoire de tête

ThingsGoBoom : accessoire de taille Aura épouvantable

ParticleWizard : Tomes of the Magus accessoire d’épaule

FXArtist – Accessoire de sac à dos d’artiste

Boardwalk : Accessoire de taille Anneau de flammes

Comment échanger des codes de récompense sur Roblox