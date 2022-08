Fusée chinoise incontrôlée capturée en vidéo alors qu’elle tombe sur terre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Une fusée chinoise incontrôlable s’est écrasée sur terre, marquant la troisième fois qu’un tel incident se produit. La Longue Marche 5B est rentrée dans l’atmosphère terrestre samedi au-dessus de l’océan Indien avant de s’écraser quelque part près de l’État malaisien du Sarawak sur l’île de Bornéo. Des fragments de la fusée se déplaçant dans le ciel nocturne ont été filmés par des témoins qui pensaient regarder une étoile filante.

La fusée chinoise Longue Marche 5B a été lancée le 24 juillet, emmenant le deuxième module (Wentian) vers la station spatiale Tiangong. Le module contenait des équipements permettant aux astronautes de réaliser des expériences scientifiques, ainsi que trois espaces supplémentaires pour dormir et un autre sas pour les sorties dans l’espace.

La rentrée semble avoir été observée depuis Kuching au Sarawak, en Malaisie. Les débris atterriraient dans le nord de Bornéo, peut-être au Brunei. [corrected] https://t.co/sX6m1XMYoO —Jonathan McDowell (@planet4589) 30 juillet 2022

Comme prévu, le propulseur central Long March 5B s’est détaché de la fusée lorsqu’elle a atteint l’espace. Contrairement à la plupart des fusées modernes, la version ne rallume pas son moteur pour effectuer une rentrée contrôlée, laissant beaucoup de personnes s’inquiéter de l’endroit où l’objet de 100 pieds de long et 22 tonnes atterrirait.

L’US Space Command a tweeté que la fusée Longue Marche 5B est rentrée dans l’atmosphère à 12 h 45 HE samedi. La Chine a déclaré qu’elle était rentrée juste au large de la côte de l’île de Palawan, une partie des Philippines, et que la plupart des débris avaient brûlé au-dessus de la mer de Sulu entre les Philippines et la Malaisie.

Des habitants de plusieurs régions de Malaisie ont vu les fragments de roquettes et ont capturé une vidéo de leur chute sur Terre. Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a déclaré que les débris atterriraient près de Sibu, Bintulu ou Brunei, des villes situées le long de la côte nord de Bornéo.

Le Star rapporte que deux familles de Batu Niah, au Sarawak, ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons en raison des dangers de la radioactivité après qu’un objet noir non identifié supposé faire partie de la fusée a été signalé dimanche.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a critiqué la Chine pour ne pas en avoir révélé davantage sur ce qui aurait pu être un incident potentiellement mortel. « La République populaire de Chine n’a pas partagé d’informations spécifiques sur sa trajectoire lorsque sa fusée Longue Marche 5B est retombée sur Terre », a-t-il tweeté. « Tous les pays spatiaux devraient suivre les meilleures pratiques établies et faire leur part pour partager ce type d’informations à l’avance afin de permettre des prédictions fiables du risque potentiel d’impact de débris, en particulier pour les véhicules lourds, comme le Long March 5B, qui comportent un risque important. de perte de vie et de biens. »

C’est la troisième fois qu’un étage central Long March 5B fait une rentrée incontrôlée. La même chose s’est produite en 2020, dix jours après le lancement, lorsque des débris ont atterri sur la Côte d’Ivoire. Il y a eu aussi le deuxième vol l’année dernière, dont certaines parties ont atterri dans l’océan Indien.

Le troisième et dernier module Tiangong sera livré par la fusée Longue Marche 5B en octobre. Alors que certains pensent que la Chine réduira ou arrêtera les rentrées incontrôlées, la fusée sera également utilisée pour envoyer un télescope dans l’espace en 2023, alors attendez-vous à au moins deux autres de ces incidents à l’avenir.