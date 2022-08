La loi CHIPS pourrait voir Intel prendre la part du lion, l’usine TSMC Arizona étant une priorité moindre

L’ampleur des subventions pour l’usine TSMC Arizona est mise en doute car il devient clair que les subventions de 52 milliards de dollars de la loi CHIPS n’iront pas loin, et Intel cherche à prendre la plus grande part du gâteau.

TSMC a précédemment déclaré que la subvention à la fabrication de puces américaines était « vitale » pour son usine de l’Arizona, qui devrait commencer la production américaine des puces des séries A et M d’Apple à partir de 2024…

Arrière plan

L’année dernière, le Sénat a approuvé un financement de 52 milliards de dollars pour stimuler la production de puces aux États-Unis, la Chambre ajoutant son support en février de cette année. La motivation était double. Premièrement, pour faire face à la pénurie mondiale de puces qui s’est produite pendant la pandémie. Deuxièmement, un désir de s’assurer que les États-Unis ne soient pas laissés pour compte par la Chine.

Apple a fait pression pour obtenir l’argent, ce qui, selon TSMC, était « vital » pour son usine de fabrication de puces en Arizona.

La loi CHIPS est devenue la loi CHIPS and Science, après l’ajout d’un financement supplémentaire pour des dépenses scientifiques, d’éducation et de défense plus larges.

L’usine de TSMC en Arizona n’est peut-être pas une priorité

La Financial Times rapporte que même si le financement est maintenant à peu près sécurisé, la prochaine bataille sera de décider qui obtient quoi.

Il est peu probable que le support financier de Washington s’étende à tous les projets géants déjà en construction ou sur la planche à dessin aux États-Unis. « Ce n’est pas aussi gros que tout le monde le pense », a déclaré Pat Moorhead, un analyste américain des puces. Avec des usines de fabrication de puces avancées coûtant plus de 10 milliards de dollars, le ministère du Commerce, qui sera chargé de décider qui recevra l’argent, devra faire face à des choix difficiles, a-t-il déclaré.

En particulier, Intel espère obtenir la plus grande récompense, représentant près d’un tiers du total disponible.

Seul Intel espère sécuriser […] près d’un tiers du total, pour deux fabs en construction en Arizona – et deux autres pour lesquelles il est sur le point de démarrer en Ohio […] Bien que le Congrès ait accepté de mettre les subventions à la disposition des entreprises étrangères, les fabricants de puces nationaux font pression pour s’assurer que la part du lion de l’argent aille aux entreprises américaines. Un dirigeant d’un fabricant de puces américain a déclaré que le département du commerce devrait favoriser les entreprises qui effectuent leur R&D aux États-Unis et y emploient le plus grand nombre de travailleurs, ce qui favoriserait clairement les entreprises américaines.

Si l’objectif est de s’assurer que les fabricants de puces américains se familiarisent avec les capacités beaucoup plus avancées de joueurs comme TSMC et Samsung, alors Intel aurait besoin de toute l’aide possible. Il a pris beaucoup de retard dans sa technologie, a perdu Apple en tant que client et a récemment annoncé de mauvais résultats trimestriels et a déclaré qu’il réduirait ses dépenses en capital de 4 milliards de dollars cette année. Cette échelle de coupe le rendrait encore plus difficile à concurrencer avec des fabricants de puces plus avancés.

Cependant, le fabricant de puces d’Apple se battra pour son coin. Alors que la construction de l’usine TSMC en Arizona est bien avancée, la société a déclaré que le projet s’avérait plus coûteux que prévu et a indiqué que les subventions pourraient déterminer le rythme de développement là-bas.

Photo : Lisa Campbell/Unsplash

