Spotify ajoute des boutons de lecture et de lecture aléatoire dédiés aux listes de lecture et aux albums

Spotify apporte une modification à son interface qui permet de savoir plus facilement si vous êtes sur le point de lire un album ou une liste de lecture en mode aléatoire. Cela survient après que Spotify a ajusté la conception de lecture aléatoire par rapport à la lecture en réponse aux critiques d’Adele l’année dernière.

Lecture Spotify vs lecture aléatoire

Comme nous l’avons couvert à l’époque, Adele a fait appel à Spotify pour ajuster le comportement de lecture par défaut avec la sortie de son album 30 l’année dernière. À l’origine, Spotify avait choisi par défaut de lire un album en mode aléatoire, mais Adele a demandé au service de diffusion en continu de modifier ce comportement afin que les auditeurs puissent entendre l’album « comme nous le souhaitions ».

Depuis ce changement, Spotify a utilisé un bouton combo lecture + lecture aléatoire sur les albums et les listes de lecture. Spotify clarifie davantage les choses avec un nouveau changement déployé aujourd’hui, qui ajoute des boutons individuels de lecture aléatoire et de lecture à toutes les listes de lecture et albums.

La société a expliqué la mise à jour dans un article de blog :

Ce nouveau changement vous permettra de choisir le mode que vous préférez en haut des listes de lecture et des albums et d’écouter comme vous le souhaitez. Que vous aimiez la joie de l’inattendu avec le mode Shuffle ou que vous préfériez écouter des morceaux dans l’ordre en appuyant simplement sur Play, Spotify a ce qu’il vous faut.

Il est important de se rappeler que ces modifications ne s’appliquent qu’aux abonnés Spotify Premium. Ceux qui utilisent la version de support publicitaire du service ne peuvent toujours écouter qu’un album ou une liste de lecture dans l’ordre choisi par Spotify.

Le nouveau changement est déployé aujourd’hui pour tous les utilisateurs sur iOS. Assurez-vous d’avoir la dernière version de l’application sur l’App Store.

