Nouveaux Pokémon Presents annoncés avec Pokémon Scarlet et Purple; date, heure et comment le regarder en ligne

Bonne nouvelle pour les fans de Pokémon : le compte officiel de la saga a confirmé un nouveau Pokémon Presents, qui aura lieu le mercredi 3 août prochain et dans lequel on verra, entre autres titres, les attendus Pokémon Écarlate et Violet. La société mentionne d’autres titres et applications, bien qu’elle n’ait pas partagé plus de détails. Nous vous disons quelle heure il est et comment le regarder en ligne.

Pokemon écarlate et violet

Nouveaux Pokémon Presents : quand est-ce et comment le regarder en direct ?

La diffusion de l’événement aura lieu le mercredi 3 août prochain à 15h00 (heure de la France). Vous pouvez le voir via la chaîne Pokémon officielle sur YouTube. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 15h00

France (îles Canaries) : à 14h00

Argentine : à 10h00

Bolivie : à 11h00

Brésil : à 10h00

Chili : à 09h00

Colombie : à 08h00

Costa Rica : à 07h00

Cuba : à 09h00

Équateur : à 08h00

El Salvador : à 07h00

États-Unis (Washington DC) : à 09h00

États-Unis (PT) : à 06h00

Guatemala : à 07h00

Honduras : à 07h00

Mexique : à 08h00

Nicaragua : à 07h00

Panama : à 08h00

Paraguay : à 09h00

Pérou : à 08h00

Porto Rico : à 09h00

République dominicaine : à 09h00

Uruguay : à 10h00

Venezuela : à 09h00

Pokémon Scarlet et Purple : la neuvième génération arrive

Avec une aventure se déroulant en France, de nouveaux Pokémon, des éléments du monde ouvert et un jeu coopératif jusqu’à 4 joueurs, Pokémon Scarlet and Purple est l’une des sorties les plus attendues du reste de l’année. Les deux éditions seront mises en vente le 18 novembre prochain sur Nintendo Switch.

Source | Pokémon