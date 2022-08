D’ici 2100, de nombreuses villes américaines risquent les températures du Moyen-Orient à cause du changement climatique

Les scientifiques de Climate Central ont calculé que plusieurs villes américaines risquent des températures caniculaires si les émissions de CO2 ne sont pas stoppées.

D’ici la fin du siècle, plusieurs villes des États-Unis atteindront des températures estivales caniculaires, comparables à celles des villes du Moyen-Orient. Pour donner quelques exemples, Yuma, en Arizona, où la température est actuellement de 40,1 °C, atteindra 44,5 °C d’ici quatre-vingts ans, tandis que Phoenix (également en Arizona) passera des 40,2 °C actuels à 44,3 °C. Une augmentation d’environ 4°C en très peu de temps, qui se concrétisera si nous ne faisons rien pour entraver les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, principalement responsables de la « fièvre » de la planète.

Les scientifiques de l’organisation Climate Central sont arrivés à ces conclusions, qui ont effectué diverses simulations avec des modèles climatiques dans différents scénarios, y compris le pire, c’est-à-dire celui dans lequel nous laisserons tout tel qu’il est maintenant, sans couper ou au moins un frein aux émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités. Cet été, nous avons déjà un avant-goût de la chaleur « hyper-extrême » comme celle de 2003, à ce jour l’année la plus chaude depuis que les températures mondiales ont été suivies. Des vagues de chaleur torrides sont des phénomènes possibles même dans des conditions climatiques normales, mais le réchauffement climatique les rend exceptionnelles à ordinaires, augmentant considérablement leur fréquence et leur intensité. Plusieurs records de températures maximales ont été battus aux États-Unis cette année, avec 46 °C dans la région des Grandes Plaines, 37 °C à Boston et 38,9 °C à Portland. Tout cela deviendra la norme et s’aggravera d’ici la fin du siècle, selon les calculs des scientifiques.

Actuellement, la température moyenne mondiale est supérieure d’environ 1,3 ° C à celle de l’ère préindustrielle, depuis le début des émissions constantes et de plus en plus massives de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les chercheurs soulignent qu’il faut tout mettre en œuvre pour contenir la hausse de température à moins de 1,5°C, seuil au-delà duquel les effets du changement climatique seront de plus en plus désastreux et dans de nombreux cas irréversibles. Dans les pires scénarios climatiques, sans politique de confinement des émissions, elle pourrait atteindre plus de 3°C par rapport à la moyenne de l’ère préindustrielle.

Les chercheurs de Climate Central sont partis des températures moyennes actuelles de différentes villes américaines et ont calculé des prévisions pour 2100 en tenant compte d’une température globale supérieure de 3,6 °C à la moyenne d’il y a plus de 160 ans. Dans ce scénario, de nombreuses villes du nord atteindront des températures similaires à celles des villes situées à des centaines de kilomètres plus au sud ; Washington DC, par exemple, aura des étés similaires à Austin, Texas ; Boston deviendra comme Philadelphie, tandis que Los Angeles pourrait devenir comme Tuxpan au Mexique. Las Vegas aura plutôt des étés comme Kuwait City, passant de 36,3°C à près de 41°C, tandis qu’El Paso au Texas deviendra comme Dubaï, avec 38,5°C.

« Les vrais risques seront les vagues de chaleur qui sont maintenant des extrêmes occasionnels qui commenceront à durer plus longtemps », a déclaré le porte-parole de Climate Central, Peter Girard. « Ce genre de vagues de chaleur deviendra la norme et les dangers seront beaucoup plus présents. Il y aura des gens qui n’ont jamais eu besoin de climatisation qui répondront à ce besoin. Ça va vite passer de gênant à dangereux », a commenté l’expert. L’espoir est qu’avec l’utilisation des énergies renouvelables et les efforts pour réduire les émissions de CO2, nous n’arriverons pas vraiment aux scénarios les plus catastrophiques, qui représentent une menace existentielle pour la civilisation et l’humanité dans son ensemble, ainsi que pour la biodiversité.