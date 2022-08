Les différences entre les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro incluront la qualité des pixels

Les différences attendues entre les modèles de base et Pro de l’iPhone 14 ne cessent de croître. Un nouveau rapport indique aujourd’hui que non seulement les écrans ProMotion seront limités aux modèles Pro, mais même les pixels eux-mêmes seraient de meilleure qualité dans les modèles haut de gamme.

Le fournisseur d’écrans Samsung utiliserait sa plus haute qualité de matériaux OLED pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max, tandis que les deux modèles de base utiliseront des matériaux de qualité inférieure…

Différences entre les modèles de base et Pro de l’iPhone 14

Nous nous attendons à un certain nombre de différences entre les modèles d’iPhone de base et Pro de cette année.

L’iPhone 14 Pro Max aurait un nouveau design, des caméras améliorées et même un meilleur processeur. Ce téléphone comportera également une finition haut de gamme en acier inoxydable et en verre, un téléobjectif, un scanner LiDAR et la technologie ProMotion. Dépourvu de toutes ces fonctionnalités « premium », l’iPhone 14 Plus/Max coûtera moins de 1 000 dollars, ce qui est l’option idéale pour ceux qui veulent un iPhone plus grand mais sans avoir à payer le prix « Pro » qui commence à partir de 1 099 dollars.

Mais un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement suggère que ce n’est pas tout.

Différences de pixels aussi

L’élec rapports.

Samsung Display appliquera différentes qualités de matériaux sur les panneaux OLED qu’il fabriquera pour la prochaine série d’iPhone 14 en fonction des niveaux de modèle, a appris TheElec. Il utilisera son ensemble de matériaux le plus récent et le plus avancé pour les modèles d’iPhone 14 de niveau supérieur, tandis qu’il utilisera son ensemble de génération précédente pour les modèles de niveau inférieur, ont indiqué des sources. La décision est prise pour réduire les coûts, ont-ils déclaré […] Un ensemble de matériaux OLED est composé d’un dopant, d’un hôte, d’un amorce et d’autres utilisés pour former les pixels rouges, verts et bleus […] Samsung Display utilisera son ensemble de matériaux M11 pour les modèles standard de 6,1 pouces et 6,7 pouces de la série iPhone 14 [while] les deux modèles de niveau supérieur de la série iPhone 14 utiliseront le jeu de matériaux M12 de Samsung Display.

Il semble peu probable que l’utilisateur moyen d’iPhone remarque beaucoup de différence, voire aucune, mais cela ajoute à la preuve qu’Apple a l’intention que les modèles de base et Pro divergent de plus en plus en termes de fonctionnalités et de matériaux.

Adieu, mini; bonjour Plus/Max

Une autre différence clé que nous attendons cette année est qu’Apple abandonnera le modèle iPhone mini, qui a souffert de mauvaises ventes, et le remplacera par l’inverse : un modèle non professionnel plus grand avec la même taille d’écran que le Pro Max.

Deux mois seulement après la sortie de la gamme d’iPhone 12, un rapport d’analystes du CIRP a indiqué que l’iPhone 12 mini n’avait représenté que 6 % des ventes d’iPhone au cours de ces deux premiers mois. […] En fait, l’iPhone 12 mini, bien qu’il soit l’un des nouveaux iPhones «phares», était souvent dépassé par les modèles plus anciens, notamment l’iPhone SE, l’iPhone 11 et l’iPhone XR. L’iPhone 13 mini est sorti en septembre 2021, et malgré l’amélioration de la durée de vie de la batterie et de la luminosité de l’écran, les ventes étaient toujours léthargiques. Des données récentes du CIRP suggèrent que l’iPhone 13 mini ne représentait que 3 % de toutes les ventes d’iPhone au deuxième trimestre […] L’iPhone 14 (nom de code D27 et D28) sera disponible dans les formats 6,1 pouces et 6,7 pouces. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max (noms de code D73 et D74) seront également disponibles dans les formats 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Si vous voulez un iPhone mini, l’iPhone 13 mini devrait rester en vente, probablement avec une baisse de prix une fois l’iPhone 14 lancé.

