M2 MacBook Air vs M1 iPad Pro : Faites le bon choix [Video]

Après avoir utilisé le M2 MacBook Air pendant plus d’une semaine, je suis ravi de partager comment il se compare au M1 iPad Pro. Voici tout ce que vous devez savoir.

Bien que le M1 iPad Pro soit une machine puissante, je me suis toujours retrouvé à utiliser un MacBook Air pour ces 5 % de tâches que je ne peux pas facilement effectuer sur l’iPad. Cependant, j’utilise toujours les deux appareils pour toutes sortes de tâches, du travail créatif pour YouTube et du travail professionnel dans des suites d’entreprise comme Microsoft au logiciel CRM personnalisé et bien plus encore.

Pour cette raison, je pense que je suis parfaitement placé pour donner des réflexions approfondies sur quel « ordinateur » est un meilleur achat pour vous et votre flux de travail pour vous aider à choisir entre M1 iPad Pro et le tout nouveau M2 MacBook Air.

À titre de comparaison, nous parlerons de l’iPad Pro M1 avec 256 Go de stockage. Le MacBook Air de base vous coûtera environ 1200 $. C’est avec la dernière puce M2, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. L’iPad Pro de 256 Go dispose de 8 Go de RAM tout en commençant à 1200 $ pour la même configuration. Pour vraiment pouvoir comparer l’iPad Pro M1 et le MacBook Air M2, nous aurons également besoin de l’accessoire clavier magique pour l’iPad Pro, qui ajoutera 350 $ supplémentaires au prix de base.

L’ajout de cet accessoire de 350 $ met l’iPad Pro M1 à 1550 $, et l’Apple Pencil en option coûte 130 $ supplémentaires. Heureusement, il existe des accessoires Bluetooth tiers qui sont beaucoup moins chers et fonctionnent avec l’iPad. Comme avec la plupart des produits Apple, pour obtenir la meilleure convivialité et la meilleure fonctionnalité, il vous suffit d’obtenir le clavier magique.

Voir le tableau ci-dessous pour une comparaison complète des prix :

MacBook Air M2 M1 iPad Pro (Wifi uniquement Prix Stockage RAM Prix Stockage RAM 1 199 $ 256 Go 8 Go 1099 $ 128 Go 8 Go 1 399 $ 512 Go 8 Go 1199 $ 256 Go 8 Go 1 599 $ 1 To 8 Go 1399 $ 512 Go 8 Go 1 999 $ 2 To 8 Go 1799 $ 1 To 16 GB 2 399 $ 2 To 24 Go 2199 $ 2 To 16 GB

Comparer le M2 MacBook Air directement au M1 iPad Pro est injuste étant donné que la tablette a besoin d’un peu de matériel supplémentaire pour être considérée comme un « ordinateur » de la même manière – pensez au clavier et à la souris Bluetooth.

L’iPad Pro possède quelques fonctionnalités matérielles qui pourraient justifier la hausse des prix en fonction de la façon dont vous utilisez la tablette. Le premier est l’écran miniLED de 12,9 pouces. L’écran ProMotion 120 Hz a un niveau de luminosité de base de 1000 nits et un niveau de luminosité de pointe de 1600 nits. Pour cette raison, vous n’avez pas à vous soucier de l’utilisation de l’iPad Pro dans des environnements lumineux ou ensoleillés. De plus, l’écran miniLED de l’iPad Pro reste le moyen le moins cher d’accéder au niveau de qualité Pro Display XDR d’Apple. Cela place l’affichage dans une ligue à part.

Comparativement, sur le MacBook Air M2, vous obtenez un écran LED IPS Retina de 13,6 pouces. En soi, c’est génial. Par rapport directement à l’écran de l’iPad Pro, vous remarquerez facilement le taux de rafraîchissement de 60 Hz et la luminosité maximale de 500 nits.

M2 Macbook Air à gauche, M1 iPad Pro à droite

Lorsque l’on parle de caméras, l’iPad Pro remporte facilement la victoire. Bien que vous n’utilisiez peut-être pas les deux caméras arrière, vous avez toujours accès à des capteurs photo et vidéo capables. Même si vous n’avez pas initialement l’intention d’utiliser la configuration de la caméra arrière, elle est là en option et est plus que capable si vous avez besoin de l’utiliser.

Évidemment, le MacBook Air M2 n’a pas de capteurs arrière. Le nouveau MacBook Air dispose d’une toute nouvelle webcam 1080p améliorée, et bien qu’il s’agisse d’une bonne mise à niveau, la caméra selfie de l’iPad tourne toujours autour de la caméra du MacBook Air. En plus de cela, l’iPad intègre Center Stage. Pour des raisons de sécurité, l’iPad bénéficie de FaceID, mais le MacBook Air M2 inclut Touch ID. Les deux options de sécurité biométrique sont très rapides, mais FaceID est passif et ne nécessite aucune action de la part de l’utilisateur pour déverrouiller l’appareil.

Écoutez par vous-même dans la vidéo ci-dessous, et vous pouvez entendre que les haut-parleurs de l’iPad sont plus pleins, plus forts et offrent plus de base que le MacBook Air. Techniquement, ils ont tous les deux un système à quatre haut-parleurs, mais l’iPad est juste un meilleur système de haut-parleurs.

Si vous appréciez les ports et l’extension, le M2 MacBook Air est le choix évident. Apple a réintroduit MagSafe sur le MacBook Air, ce qui libère un port Thunderbolt supplémentaire. Cela indique que vous pouvez brancher deux appareils ou accessoires, alors que sur l’iPad, vous n’avez accès qu’à un seul port. Cela doit être partagé avec le passage de l’alimentation et des données, mais peut être étendu avec des concentrateurs USB-C compatibles.

Si vous prenez le Magic Keyboard, il convient de noter qu’il existe un port d’alimentation. Cependant, il n’est utilisable que pour l’accès à l’alimentation et ne peut pas être utilisé comme un accès ou un port d’extension supplémentaire pour iPad Pro. Même s’il y a deux ports, le MacBook Air ne prend toujours en charge qu’un seul écran externe jusqu’à une résolution de 6K. Il en va de même avec l’iPad Pro, grâce à l’ajout de Stage Manager avec iPad OS 16.

iPadOS 16 : gestionnaire de scène

Lorsque vous parlez de charge, la durée de vie de la batterie est l’un des domaines où vous remarquerez la plus grande différence. Le MacBook Air est un champion absolu en matière de longévité de la batterie. Le site Web d’Apple affirme que l’ordinateur portable alimenté par M2 a une durée de vie maximale de 18 heures. Lors de nos tests, nous n’avons pas réussi 18 heures complètes, mais après une journée complète d’utilisation intensive avec des applications tierces telles que Google Chrome et les applications Microsoft Suite, le MacBook Air n’a aucun problème. Avec ce cas d’utilisation, nous avons quand même pu terminer la journée avec environ 50 % de batterie restante. À notre avis, vous pouvez le prendre pour un week-end d’utilisation intensive sans avoir besoin d’apporter un chargeur.

Malheureusement, l’iPad Pro ne peut pas rivaliser ici dans les enjeux de la durée de vie. En utilisation intensive avec le Magic Keyboard, nous gérons régulièrement cinq à six heures avant de devoir chercher le chargeur.

En ce qui concerne la longévité brute de la batterie, le M2 MacBook Air est clairement gagnant. De plus, la vitesse de charge maximale de l’iPad Pro est évaluée à 33 W par rapport au MacBook Air qui peut charger jusqu’à 67 W via MagSafe.

L’iPad Pro avec combo Magic Keyboard en option rend l’iPad plus lourd et plus épais que le MacBook Air. Bien que plus lourd, il est difficile de ne pas se tourner vers l’iPad Pro, du moins en termes de polyvalence et de portabilité globale. Non seulement c’est une tablette à des fins de divertissement, mais elle commence également à devenir un puissant outil de travail pour beaucoup.

À bien des égards, l’iPad est toujours l’appareil « indispensable » sur le marché. Possédant l’iPad depuis 2018, j’ai personnellement pris cette décision en fonction de l’esthétique. Il est incroyablement léger, fin et puissant. À bien des égards, cela semble encore trop beau pour être vrai. Bien sûr, le nouveau design du MacBook Air est incroyable en soi, mais quelque chose à propos de l’iPad lorsqu’il est associé au Magic Keyboard – et sa conception unique de charnière flottante – ressemble à un meilleur package.

Donc, d’un point de vue matériel pur – prix mis à part – je pense que l’iPad Pro a l’avantage. Avec une grande polyvalence, de meilleures caméras embarquées et un affichage sans doute meilleur, c’est une technologie haut de gamme, et c’est pourquoi Apple domine cette partie du marché.

En conclusion, l’appareil qui vous convient est toujours uniquement basé sur les préférences et le prix. À mon avis, j’opterais pour l’iPad Pro en raison de sa portabilité, de sa convivialité et du fait qu’il est généralement plus amusant à utiliser. Vous avez le choix entre des millions d’applications sur l’App Store, vous pouvez donc toujours trouver quelque chose d’utile ou de divertissant. C’est tout simplement plus polyvalent – c’est une tablette, un bloc-notes numérique, un ordinateur et une console de jeu tout en un.

Il est difficile de contester le fait que beaucoup de gens veulent juste un ordinateur portable familier, qui fonctionne avec tout, du travail à la productivité, qui soit utilisable au quotidien et qui ait une grande autonomie. Pour ce groupe, je recommanderais généralement le MacBook Air uniquement pour un rapport coût / performances et familiarité.

Si vous pouvez vous permettre les deux, alors l’iPad Pro M1 et le MacBook Air M2 se complètent parfaitement grâce à des fonctionnalités telles que le side-car, le contrôle universel et l’écosystème d’Apple.

Même si le M1 iPad Pro est un excellent choix pour moi, si je devais recommander un ordinateur à utiliser exclusivement pendant les cinq prochaines années, il serait difficile de regarder au-delà du M2 MacBook Air. Il offre des performances de niveau bureau dans un châssis portable, avec de véritables applications de bureau, un excellent clavier, un pavé tactile et un support d’affichage externe sans compromis.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :