Liste des puces iPad : voici ce qu’Apple Silicon est dans chaque modèle

Curieux de savoir quelle puce Apple a mise dans ses iPads au fil des ans ou quelle série A ou M se trouve dans votre iPad actuel ? Qu’en est-il de la puce utilisée dans l’iPad d’origine ? Lisez la liste complète des puces iPad pour savoir ce qui se trouve dans chaque modèle depuis 2010.

Apple met l’accent sur ce que ses appareils peuvent faire plutôt que sur les spécifications détaillées qui les alimentent. Mais une grande partie de cela consiste à créer son propre SoC (système sur puce) pour ses iPads (et iPhones) qui sont affinés pour fonctionner aussi puissamment et efficacement que possible avec iPadOS et iOS. Tout cela a vraiment décollé avec l’iPhone et a conduit aux puces de la série A sur iPad ainsi qu’à la série M d’Apple Silicon sur Mac et iPad.

Un exemple de cette impressionnante ingénierie matérielle/logicielle a eu lieu en 2019 lorsque l’iPhone 11 Pro Max avec 4 Go de RAM a battu le Samsung Galaxy Note 10+ qui dispose de 12 Go de RAM lors d’un test de vitesse. L’intégration étroite entre le matériel iPhone et iOS représentait plus d’une différence de mémoire de 8 Go. Il en va généralement de même pour les iPad et Mac par rapport aux tablettes et PC Android.

Nous avons également des articles sur les spécifications de la RAM, des puces et de la batterie mAh de l’iPhone/iPad que l’on trouve dans chaque modèle :

Ok, voici la liste complète des puces iPad :

Liste des puces iPad : qu’est-ce qui alimente chaque modèle d’iPad ?

Remarque : un bogue Apple News peut entraîner un affichage incorrect des informations ci-dessous. Lisez sur Netcost-security.fr.com pour tous les détails.

Puce iPad Pro 12.9″ 5ème génération ? Apple Silicon M1 – CPU 8 cœurs : 4 performances, 4 efficacités, 3,2 GHz ; GPU 8 cœurs Puce iPad Pro 11″ 3ème génération ? Apple Silicon M1– CPU 8 cœurs : 4 performances, 4 efficacités, 3,2 GHz ; GPU 8 cœurs Puce iPad Air 5ème génération ? Apple Silicon M1– CPU 8 cœurs : 4 performances, 4 efficacités, 3,2 GHz ; GPU 8 cœurs Puce iPad mini 6ème génération ? A15 Bionic – 6 cœurs : 2 performances, 4 efficacité, 3,2 GHz Puce iPad 9ème génération ? A13 Bionic – 6 cœurs : 2 performances, 4 efficacités, 2,66 GHz Puce iPad Air 4ème génération ? A14 Bionic – 6 cœurs : 2 performances, 4 efficacité, 3,0 GHz Puce iPad 8ème génération ? A12 Bionic – 6 cœurs : 2 performances, 4 efficacités, 2,5 GHz Puce iPad Pro 12.9″ 4ème génération ? A12Z Bionic – 8 cœurs : 4 performances, 4 efficacités, 2,5 GHz Puce iPad Pro 11″ 2ème génération ? A12Z Bionic – 8 cœurs : 4 performances, 4 efficacités, 2,5 GHz Puce iPad 7ème génération ? A10 Fusion – 4 cœurs : 2 performances, 2 efficacité, 2,3 GHz Puce iPad mini 5ème génération ? A12 Bionic – 6 cœurs : 2 performances, 4 efficacités, 2,5 GHz Puce iPad Air 3ème génération ? A12 Bionic – 6 cœurs : 2 performances, 4 efficacités, 2,5 GHz Puce iPad Pro 12.9″ 3ème génération ? A12X Bionic – 8 cœurs : 4 performances, 4 efficacités, 2,5 GHz Puce iPad Pro 11″ ? A12X Bionic – 8 cœurs : 4 performances, 4 efficacités, 2,5 GHz Puce iPad 6ème génération ? A10 Fusion – 4 cœurs : 2 performances, 2 efficacité, 2,3 GHz Puce iPad Pro 12.9″ 2ème génération ? A10X Fusion – 6 cœurs : 3 performances, 3 efficacités, 2,3 GHz Puce de génération iPad Pro 10.5″ ? A10X Fusion – 6 cœurs : 3 performances, 3 efficacités, 2,3 GHz Puce iPad 5ème génération ? A9 – 2 cœurs : 1,85 GHz Puce iPad Pro 9.7″ ? A9X – 2 cœurs : 2,16 GHz Puce iPad Pro 12.9″ ? A9X – 2 cœurs : 2,26 GHz Puce iPad mini 3ème génération ? A8 – 2 cœurs : 1,5 GHz Puce iPad Air 2ème génération ? A8X – 3 cœurs : 1,5 GHz Puce iPad mini 2ème génération ? A7 – 2 cœurs : 1,3 GHz Puce iPad Air ? A7 – 2 cœurs : 1,4 GHz Puce iPad mini ? A5 – 2 cœurs : 1 GHz Puce iPad 4ème génération ? A6X – 2 cœurs : 1,4 GHz Puce iPad 3ème génération ? A5X – 2 cœurs : 1 GHz Puce iPad 2ème génération ? A5 – 2 cœurs : 1 GHz Puce iPad d’origine ? A4 – 1 cœur : 1 GHz

Composants internes de l’iPad via iFixit

Quelle puce iPad vous a le plus surpris ? Ou qu’avez-vous trouvé de plus intéressant dans la façon dont Apple a utilisé les puces dans l’iPad au fil des ans ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre liste de puces iPad !

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Données provenant de The iPhone Wiki et Mactracker

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :