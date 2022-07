Les rendus officiels des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 fuient avant la révélation

Quelque chose à espérer : nous sommes à un peu moins de deux semaines du dévoilement par Samsung de ses prochains téléphones pliables, les Z Fold 4 et Z Flip 4, mais il semble que les rendus officiels des appareils aient déjà fui. Comme on le disait précédemment, les conceptions des téléphones ne semblent pas avoir beaucoup changé, voire pas du tout, bien que les plus grandes différences puissent ne pas être évidentes à partir des images.

Le prolifique leaker Evan Blass a publié les images apparemment officielles sur 91Mobiles, montrant certaines des différentes options de couleur des téléphones sous différents angles.

Le Z Fold 4 est présenté dans ce qui est une option beige étonnamment belle avec une charnière et une garniture dorées. Il y a aussi le noir toujours populaire, que Samsung appelle habituellement Phantom Black, et une couleur gris/vert, probablement le même Phantom Green du Z Fold 3. Aucun signe du rouge bordeaux signalé, cependant.

La conception réelle du téléphone semble inchangée par rapport au Z Fold 3 ; vous auriez du mal à distinguer les deux en regardant ces images. Le changement visuel le plus important devrait être le pli de l’écran, qui serait beaucoup moins visible que celui de son prédécesseur, grâce à la charnière redessinée. Nous avons également entendu dire que les rapports d’aspect des écrans extérieurs et intérieurs sont légèrement modifiés, de 24,5:9 à 23:9 (externe) et de 11,2:10 à 12:10 (interne).

100% précis

Galaxy Z Fold4

7,6″ QXGA+ AMOLED, 120 Hz

6,2 pouces HD+ AMOLED, 120 Hz

Snapdragon 8+ génération 1

12 Go de RAM

256/512 Go de stockage

Came arrière :

50MP + 12MP (UW) + 10MP (3x)

Came intérieure : 4 MP 2,0 μm (UDC)

Caméra externe : 10MP

Android 12, OneUI 4.1.1

Batterie 4400mAh, 25W — Univers de glace (@UniverseIce) 30 mai 2022

Les composants internes améliorés sont également une donnée dans le Z Fold 4, qui devrait emballer le Snapdragon 8+ Gen 1 annoncé en mai. La caméra selfie intégrée à l’écran recevra probablement une mise à niveau nécessaire, et nous attendons également de voir si elle aura un porte-stylet S-Pen de type Note intégré dans le châssis – il est impossible de le dire à partir des images.

Les rendus du Z Flip 4 montrent le téléphone en quatre couleurs, probablement appelées Graphite, Pink Gold, Bora Purple et Blue. Comme pour le Z Fold 4, le design est à peu près identique à son prédécesseur, les plus grandes améliorations étant le hardware. On dit également qu’il a un écran extérieur légèrement plus grand et une batterie plus grande.

Les deux téléphones seront exposés lors de l’événement Galaxy Unpacked le 10 août. Nous pourrions également voir le Galaxy Watch 5 et le Galaxy Buds Pro 2 lors de la procédure.