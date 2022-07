Steam interdit les notes de révision et les logos de récompense des images de jeux

En bref : de nombreux développeurs couvrent l’art clé de leur jeu sur Steam avec des logos de récompense, des scores et d’autres distinctions dans l’espoir d’attirer plus d’acheteurs. Tout le monde ne l’apprécie pas, et c’est pourquoi Valve interdit la pratique à partir de ce 1er septembre.

Valve écrit que plus de texte, de logos de récompenses et même de notes de révision sont inclus dans les images d’actifs graphiques des jeux. La société affirme que cela peut causer plusieurs problèmes aux utilisateurs, des logos si petits qu’ils ne peuvent pas dire quel est le nom d’un jeu aux images elles-mêmes qui deviennent encombrées et difficiles à lire.

Il y a aussi d’autres problèmes. Valve met en garde contre les notes de révision qui ne sont plus exactes ou proviennent d’une publication moins que réputée. De plus, la majeure partie du texte est présentée en anglais. Si l’anglais est la langue la plus parlée (36%) parmi les utilisateurs de la plateforme, il y en a encore beaucoup qui ne comprendront pas les mots.

Il est à noter que si quelqu’un veut connaître les test et les récompenses d’un jeu, il peut simplement visiter la page du magasin où il verra les test officiels/utilisateurs et tous les logos de récompense.

Les autres règles que Valve met en œuvre le 1er septembre incluent l’interdiction du marketing à prix réduit, donc pas de vantardise sur les ventes ou l’argent sur les images. Il commencera également à interdire le texte ou les images faisant la promotion d’un produit différent, comme les suites ou les jeux d’une franchise, et tous les autres textes divers seront également interdits.

Il existe quelques exceptions aux règles en ce qui concerne les mises à jour importantes et les événements saisonniers. Mais les développeurs doivent utiliser des remplacements d’illustrations – des calques séparés qui reposent sur l’image existante – pour ces promotions, et le texte ne doit décrire qu’une mise à jour majeure, un nouvel événement saisonnier, une passe de combat, un contenu téléchargeable ou un nouveau contenu similaire.

Un rapide coup d’œil sur Steam montre que les changements auront un impact sur de nombreux jeux : la couverture d’Hadès regorge de toutes les récompenses qu’il a remportées ; la moitié de l’image principale de Wasteland 3 (en haut) est composée de ses notes de révision, un peu comme Pathfinder: Wrath of the Righteous (ci-dessus), Lemnis Gate et NieR Replicant.

Bien qu’il soit peu probable que les jeux populaires et bien connus soient affectés par la suppression des logos et des scores de leurs images, nous devrons attendre et voir si le changement affecte de manière significative les titres plus petits et moins connus.