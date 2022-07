Examen du support de bureau en aluminium Satechi – un outil robuste pour soutenir votre iPad

Le support de bureau en aluminium est un ajout formidable au flux de travail de votre iPad. Il est parfait pour les utilisateurs d’iPad qui souhaitent élever leur appareil à un niveau supérieur. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel accessoire pour iPad, vous voudrez peut-être vérifier celui-ci…

Caractéristiques du support pour iPad

Le support de bureau en aluminium de Satechi peut contenir un smartphone ou une tablette allant de 4 pouces à 13 pouces. Fondamentalement, cela fonctionnera très bien avec n’importe quel iPhone ou iPad, même les appareils Android. C’est un peu gros pour un iPhone, cependant, ce n’est pas un problème. Le produit lui-même pèse une livre, 10 onces. Le support offre une possibilité de réglage à différents niveaux, ce qui le rend pratique à utiliser. J’ai beaucoup aimé utiliser ce support en complément de mon iMac M1 24 pouces.

Réglable à votre goût

Le support est doté de charnières réglables à 180° et de base à 135°. Avec cela, il est facile de visualiser votre iPad en orientation portrait ou paysage. De plus, il dispose de coussinets antidérapants pour protéger votre appareil contre l’aluminium très résistant ; c’est crucial si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à rayer le dos de votre iPad. Lorsqu’il n’est pas utilisé, vous pouvez facilement plier le produit pour le ranger ou l’emporter en déplacement.

Associez avec des accessoires

Non sponsorisé, mais le support pour iPad fonctionne très bien avec un clavier rétroéclairé Bluetooth Satechi Slim X3. J’ai déjà examiné cet article et j’ai trouvé qu’il s’agissait de l’alternative notable au Magic Keyboard d’Apple. Il peut facilement se synchroniser avec jusqu’à quatre appareils Bluetooth et dispose d’un clavier numérique – vous pouvez également ajouter une souris pour donner plus d’expérience de type Mac. Le fait de caler mon iPad et de l’associer à un clavier donne une nouvelle vie à mon flux de travail.

Parfait pour ceux qui utilisent Universal Control

Pour les utilisateurs expérimentés qui profitent d’Universal Control et utilisent leur iPad comme deuxième écran, ce support pour iPad sera très pratique. Le support maintiendra non seulement votre iPad stable, mais il offrira plus d’options de réglage, tout comme le ferait un moniteur. Lors de l’utilisation de Universal Control, j’ai trouvé qu’il fonctionnait un peu plus facilement et plus facilement que mon iPad dans son étui à clavier. Étant à un niveau supérieur, je trouve plus facile de voir mon iPad sans avoir à ajuster ma propre stature.

Réflexions finales sur le support iPad Satechi

Le support de bureau en aluminium Satechi pour iPad est un petit appareil robuste pour tenir votre iPhone ou iPad. Comme toujours, je suis impressionné par la qualité de Satechi et j’ai hâte d’essayer plus de ses accessoires. Vous pouvez acheter le support de bureau en aluminium Satechi pour 44,99 $ sur le site Web de Satechi ou sur Amazon. Bien que ce soit un peu cher, vous obtiendrez non seulement de la qualité mais aussi de la portabilité dans ce produit pratique.

