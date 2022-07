Ce remake de Bully avec Unreal 5 est exactement ce que nous attendons de Rockstar

Il n’y a rien de tel que de réinventer mis à jour ces jeux que nous aimions tant il y a dix ans ou plus, lorsque nous étions encore des jeunes candides et que les responsabilités ne prenaient pas autant de notre temps, afin que nous puissions investir ces heures dans des merveilles comme ce Rockstar Bully , l’un de ses meilleurs titres mais aussi le plus conflictuel et controversé sorti en octobre 2006 sur PlayStation 2.

Trop controversé pour 2022 ?

Et quand on dit que Bully était un jeu controversé, on le dit avec une petite gueule, car il a eu la chance d’atterrir dans les stores à une époque où des problèmes comme l’intimidation commençaient déjà à imprégner la société mais n’avaient pas atteint les niveaux de cris débat typique de ce que nous vivons actuellement grâce aux réseaux sociaux. Nous sommes sûrs que si Rockstar mettait son jeu vidéo en vente maintenant, les pressions seraient insupportables et il devrait sortir s’excuser et le retirer des stores pour le laisser dans un tiroir avec l’étiquette « politiquement incorrect ».

Quoi qu’il en soit, pour des millions de joueurs, Bully est l’un de ces titres qui ont marqué leur adolescence et leur jeunesse et qui, au-delà des controverses, les a divertis à des niveaux jamais vus auparavant dans l’univers des franchises Rockstar. Ainsi, tout travail que quelqu’un consacre à honorer la mémoire de ce classique nous semble parfait. Et un youtubeur habitué à rajeunir d’anciennes gloires a refait son truc. Son nom est TeaserPlay et nous vous avons déjà dit à d’autres occasions des travaux similaires qu’il a réalisés autour, par exemple, un autre illustre connu sous le nom de GTA San Andreas.

Unreal Engine 5 pour nous étonner tous

Le fait est que TeaserPlay a maintenant osé avec Bully, qui est passé par son churrera (dit dans le bon sens) d’Unreal Engine 5 et nous a montré à quoi ressemblerait le jeu adapté aux nouvelles technologies graphiques que nous pouvons déployer sur PS5 , Xbox Series X ou PC. Et la vérité est que les résultats sont spectaculaires, avec un niveau de réalisme qui ne fait que multiplier le désir pour Rockstar, une fois pour toutes, de reprendre sa franchise.

Ci-dessus, vous pouvez voir les différences entre l’aspect graphique que Bully a montré à l’origine et celui mis à jour avec Unreal Engine 5. Et nous ne savons pas si vous voulez que nous commentions quelque chose, mais les différences sont évidentes, à la fois dans le réalisme des textures et dans l’aspect des éclairages, des mouvements et des surfaces qui reflètent tout autour d’elle ce qui apparaît dessiné sur la scène. C’est un vrai bonheur.

Rappelez-vous que Bully est toujours l’un des noms qui parviennent aux médias lorsque surgit la rumeur du retour d’un nouveau jeu que Rockstar pourrait lancer sur le marché, même si, vu le rythme de développement effectué par les Américains, nous avons très peur que nous devrons attendre quelques années pour voir nos rêves se réaliser. Pour l’instant, restez avec ce remake visuel du classique et ne vous embêtez pas trop à penser à ce qui aurait pu se passer si cette merveille était arrivée sur nos consoles aujourd’hui… et pas en 2006.