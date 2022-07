La mise à jour du logiciel PS5 Beta apporte des jeux 1440p, des listes de jeux et plus

La PlayStation 5 est une excellente console de jeu et maintenant, elle ne fera que s’améliorer. Une nouvelle mise à jour logicielle bêta est en cours de déploiement pour certains utilisateurs de PS5 qui prennent en charge les jeux 1440p, les listes de jeux, les fonctionnalités de streaming et choisissent entre l’audio 3D et l’audio stéréo. Ce sont des fonctionnalités qui seront testées par un petit groupe d’utilisateurs dans des régions limitées. Une fois la mise à jour peaufinée et réglée, les utilisateurs du monde entier recevront ces nouvelles fonctionnalités via les mises à jour OTA.

À l’heure actuelle, seuls un certain nombre de régions et ses utilisateurs peuvent tester et essayer le logiciel bêta pour la PS5. Voici la liste des régions.

Canada

France

Allemagne

Japon

Etats-Unis

Si vous résidez dans les régions ci-dessus, vous recevrez une mise à jour bêta du logiciel sur invitation. Maintenant, jetons un coup d’œil à toutes les bonnes choses que les bêta-testeurs peuvent essayer.

Fonctionnalités de jeu et de personnalisation

Sortie vidéo 1440p

Vous pourrez désormais jouer à des jeux PS5 en 1440p sur des moniteurs prenant en charge les sorties 1440p. Vous pourrez découvrir des résolutions natives de 1440p si le jeu prend en charge le rendu 1440p. De plus, si un jeu auquel vous jouez prend en charge les sorties 4K, les joueurs bénéficieront d’un anti-aliasing amélioré par le suréchantillonnage à la résolution de sortie de 1440p.

Testez votre sortie HDMI

Si vous vous demandez si votre moniteur ou votre téléviseur prend en charge les sorties 1440p, vous pouvez le tester à l’aide de votre PS5. Voici comment.

Lancez le menu Paramètres système sur votre PS5.

Sélectionnez l’option Écran et vidéo et enfin sélectionnez Tester la sortie 1440p.

Vous pourrez également choisir la résolution de sortie souhaitée entre 720p, 1080p, 1440p ou 2160p.

Nouvelle fonctionnalité de listes de jeux

Les propriétaires de PS5 pourront enfin organiser leurs jeux ainsi que créer immédiatement différentes listes. Chaque utilisateur peut créer jusqu’à 15 listes de jeux et avoir un maximum de 100 jeux par liste. Qu’il s’agisse de copies physiques, de copies numériques ou de titres en streaming, vous pouvez les ajouter à vos listes. Vous avez également la possibilité d’avoir le même jeu dans plusieurs listes créées par vous.

Vous pouvez suivre ces étapes pour créer une liste de jeux sur votre PS5

Rendez-vous sur l’onglet Collection sur votre PS5.

Maintenant, sélectionnez Créer une liste de jeux.

Choisissez simplement vos jeux et ajoutez-les immédiatement à la liste.

Et enfin, donnez à la gamelist un nom de votre choix.

Choisissez la sortie audio

Que vous préfériez profiter de vos jeux avec l’audio 3D ou l’audio stéréo, vous pouvez désormais définir l’option souhaitée en écoutant un aperçu à l’écran, puis en la définissant comme option de sortie audio préférée.

Reprendre rapidement la session de jeu

Désormais, les joueurs pourront continuer là où ils se sont arrêtés ou reprendre les activités en cours en sélectionnant simplement le bouton Reprendre l’activité. Cela indique que vous devrez reprendre votre jeu plus rapidement et terminer les activités.

Nouvelles fonctionnalités sociales ajoutées

Les jeux ne deviennent plus amusants que lorsque vous jouez avec des amis et d’autres personnes en ligne. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront votre expérience de jeu en ligne.

Demander le partage d’écran d’un ami

Si vous souhaitez regarder le gameplay de votre ami, vous pouvez maintenant facilement envoyer une demande à votre ami pour partager son écran. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir le chat vocal, de sélectionner l’ami, puis de choisir l’option Demander le partage d’écran.

Rejoindre le jeu via notification

Vous pouvez maintenant rejoindre le jeu de votre ami en cliquant simplement sur le bouton Rejoindre de la notification que vous recevez lorsqu’un membre de votre groupe joue à un jeu. Cela réduit la nécessité pour votre ami d’envoyer une invitation à rejoindre le jeu. Cela vous fait gagner du temps et vous donne également plus de temps pour profiter du jeu avec votre ami.

Voir les profils nouvellement acceptés

Si vous venez d’accepter les demandes d’amis de différentes personnes, la PS5 vous permettra désormais de voir leurs profils et les détails qui sont généralement présents sur un profil.

Envoyer des notes vocales et des stickers

Nous connaissons tous les plateformes de messagerie vous permettant d’envoyer des textes, des notes vocales et même des stickers. Eh bien, vous pouvez désormais envoyer des notes vocales et des stickers sur votre PS5 via Game Base. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir la base de jeu, de cliquer sur l’icône plus, puis de choisir Message vocal ou Autocollant.

C’est tout ce qu’apporte la nouvelle mise à jour logicielle bêta de la PlayStation 5 de Sony. En regardant ces fonctionnalités, cela semble en effet assez bon et, espérons-le, dans les prochains jours, nous pourrons voir l’application Discord mise à la disposition des utilisateurs de PlayStation. Si vous êtes quelqu’un qui s’est inscrit aux mises à jour logicielles bêta pour sa PS5, n’hésitez pas à partager votre expérience avec nous sur le fonctionnement de la mise à jour et si vous pensez que les fonctionnalités sont excellentes ou non.

