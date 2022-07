Guide de course Stray Speed, chapitres, commandes et réalisations

Vous jouez déjà au jeu Stray ou prévoyez de jouer à Stray sur console ou PC ? Voici le guide Stray Speed ​​​​Run, le guide des chapitres, les commandes et les réalisations que vous devez connaître pour une meilleure expérience de jeu.

Stray est l’un des jeux dont on parle le plus récemment. Il s’agit d’un jeu indépendant d’aventure intéressant où vous incarnez un chat. Le jeu a conquis le monde d’assaut et fait fureur, sans aucun doute, mais pour toutes les bonnes raisons. Cela étant dit, le jeu est actuellement disponible sur PlayStation 4, 5 et PC via Steam. Fera-t-il son chemin vers Xbox et Nintendo Switch – seul le temps nous le dira.

Maintenant, nous savons tous que Stary est un petit jeu et qu’il peut être complété en moins de six heures. Cela inclut tout le temps que vous prenez pour terminer les quêtes principales, les missions secondaires et l’exploration de la ville. Mais saviez-vous que le jeu peut être terminé en moins de deux heures ? Oui! Si vous exécutez le jeu en moins de deux heures du début à la fin, vous pourrez débloquer le trophée I am Speed.

Guide Stray Speedrun – Points importants

Stray peut être terminé en moins de deux heures et bon nombre de personnes ont réussi à terminer le jeu en moins de deux heures. Donc, si vous envisagez d’essayer quelque chose comme ça, il y a quelques choses dont vous devez vous souvenir.

Les scènes coupées du jeu ne peuvent pas être ignorées. Vous devez vous asseoir à travers eux.

Les dialogues et les conversations peuvent être ignorés en appuyant plusieurs fois sur le bouton pour passer au dialogue suivant.

Il n’y a aucun avantage à laisser votre chat boire de l’eau chaque fois que vous trouvez des flaques d’eau.

Les seules personnes avec lesquelles vous devez interagir dans le jeu sont B-12, The Security Guard, Momo, Sheamus, The Doc, Clementine, un étranger devant la maison de Clemantine et le travailleur du café.



Ramassez les livres de l’extérieur avant de rencontrer Momo sur les toits.

Le code de la porte est le 3748 et c’est le même pour tout le monde.



Lorsque vous entrez dans la salle secrète du Doc, le code est le 2511.

Récupérez les petits seaux nécessaires pour verrouiller les mouvements du ventilateur lorsque vous vous trouvez dans une zone particulière.

Une fois que vous avez suivi ces instructions et joué à la vitesse du jeu, vous devriez pouvoir terminer le jeu en une heure et 35 minutes. Si vous perdez un niveau et mourez, vous pourriez toujours être en mesure de battre le jeu en moins de deux heures. Assurez-vous de savoir où se trouvent les bons chemins avant de commencer à accélérer le jeu.

Chapitres dans Stary Game

Le jeu Stray est divisé en 12 chapitres et chaque chapitre peut durer entre 5 et 15 minutes de jeu. Voici la liste des chapitres du jeu.

À l’intérieur du mur

Ville morte

L’appartement

Les bidonvilles

Toits

Les bidonvilles – partie 2

Impasse

Les égouts

Antvillage

Centre-ville

Prison

Salle de contrôle

Commandes de jeu errantes

Voyons maintenant les commandes que vous utiliserez dans le jeu. Tout d’abord, nous avons la liste des commandes pour la PS4 et la PS5.

Commandes PlayStation 4/ PlayStation 5 pour Stray Game

Fonction Bouton Caméra R défluxeur L1 Sortir Cercle Interagir Triangle Inventaire D-Pad vers le haut Saut X Lumière D-Pad gauche Miaou Cercle Déplacer L Prochain Carré Catégorie suivante R1 Observer Maintenez L2 Pause Choix Catégorie précédente L1 Recentrer R3 Sélectionnez l’élément L Afficher l’élément Carré Sprint Maintenez R2 Valider X

Commandes PC pour Stray Game

Fonction Butron En avant O Retour S La gauche UN Droit ré Courir Décalage à gauche Saut Barre d’espace Interagir Q Miaou Alt gauche Utiliser ou parler E Menu Languette Lumière 2 défluxeur Clic gauche de la souris Aider 1 Première personne Clic droit de la souris Recentrer/ Miroir Bouton de défilement de la souris Valider UN Sortir Languette Suivant/ Afficher l’élément E Catégorie précédente 1 Catégorie suivante 2

Réalisations dans Stray Game

Tout au long du jeu, il existe différents trophées que vous pouvez gagner en jouant au jeu. Il y a 24 réalisations au total à débloquer. Les voici.

Saut manqué

Pas seul

Tu as donné ta langue au chat?

La curiosité a tué le chat

Un peu bavard

Chat à Pult

Passerelle

Al-Cat-Raz

Catastrophe

Ouvre les yeux

Plus de vies

Le meilleur ami du chat

Miaoudie

Boom Chat Kalaka

Télé un chat

Se gratter

Je me rappelle!

Jour productif

Insignes

sournois

Territoire

Pacifiste

Je ne peux pas m’attraper

Je suis rapide

Conclusion

Et c’est tout ce que vous devez savoir si vous prévoyez d’accélérer Stray. Avez-vous déjà acheté le jeu et y avez-vous joué ? Si oui, qu’est-ce que vous aimez le plus dans le jeu ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

