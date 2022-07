Ouverture du magasin Apple Brompton Road : une visite vidéo à 360 degrés

L’ouverture tant attendue du magasin Apple Brompton Road a eu lieu hier après-midi, apportant un troisième Apple Store phare à Londres, après Covent Garden et Regent Street.

Comme j’avais une 360/action cam à tester (revue à suivre), je me suis dit que je vous ferais une visite vidéo à 360 degrés, complétée par quelques photos fournies par Apple…

Expérience d’ouverture du magasin Apple Brompton Road

Je n’ai jamais été à l’ouverture d’un Apple Store et je ne savais pas à 100% à quoi m’attendre. En particulier, en arrivant juste 10 minutes avant l’heure d’ouverture, je n’avais aucune idée du type de file d’attente à laquelle je pouvais faire face ! J’ai eu des visions de la file d’attente bloc après bloc.

En l’occurrence, j’ai eu de la chance. La ligne longeait le côté du bâtiment, puis un pâté de maisons plus bas.

Il y avait beaucoup d’employés d’Apple sur place pour accueillir les gens et discuter pendant que nous attendions. Il y avait aussi une femme de l’équipe des photos qui vérifiait si les gens étaient d’accord pour être photographiés. Votre réponse a été notée dans une application iPad, ainsi que votre numéro de téléphone et une photo ajoutée. Cela a donné à Apple une base de données visuelle à vérifier une fois qu’ils connaissaient les photos qu’ils voulaient utiliser.

Quelqu’un d’Apple a lancé un compte à rebours de 10 secondes jusqu’à l’ouverture du magasin et semblait s’attendre à ce que nous applaudissions lorsqu’il atteindrait zéro. Ils n’avaient apparemment pas été informés que nous étions britanniques. Je pense que trois personnes ont applaudi pendant quelques secondes.

La taille du magasin lui permettait d’accueillir plusieurs personnes à la fois, donc une fois qu’il était 16 heures, la file se déplaçait rapidement. Ils laissaient entrer les gens en groupes d’environ 20 personnes, et l’intérieur du magasin était bordé d’applaudissements du personnel. Encore une fois, étant britannique, je ne savais pas trop comment on était censé répondre. Le fait d’entrer dans un magasin mérite-t-il des applaudissements retentissants ? Je me serais senti beaucoup plus chez moi s’ils m’avaient offert une tasse de thé. Ce type semblait l’apprécier davantage.

La personne qui m’a remis un sac fourre-tout avec le magnifique graphique Apple Brompton Road conçu sur mesure était plus bienvenue pour moi. Celui-ci contenait également une affiche.

On m’a remis séparément une petite enveloppe. Malheureusement, cela ne contenait pas de carte-cadeau Apple de la valeur d’un MacBook Air M2, mais plutôt un paquet de graines.

Le magasin est absolument magnifique. Les plafonds voûtés en particulier rendent vraiment hommage à l’histoire du bâtiment. Je n’étais pas sûr de l’efficacité du plafond en miroir dans la zone du forum, mais je pense en fait que c’est génial (quand j’entre dans la zone dans la vidéo contrôlée par l’utilisateur, lève les yeux).

Apple a dit qu’il y avait 200 employés, et on avait l’impression qu’ils étaient tous là ! Malgré le grand nombre de clients présents à l’ouverture, j’ai dû être approché par le personnel à au moins une douzaine de reprises, me demandant si j’avais besoin d’aide.

La visite m’a également donné ma première expérience pratique du MacBook Air M2, et c’est la chose la plus mignonne ! Quand je l’ai ramassé, j’avais l’impression qu’il ne pesait presque rien. Le modèle Midnight est particulièrement magnifique, bien que la nature de l’aimant d’empreintes digitales de la finition ait été très évident.

Vidéo à 360 degrés

Je teste actuellement l’Insta360 ONE RS Twin Edition. Il s’agit d’un ensemble modulaire très soigné qui vous offre à la fois une caméra à 360 degrés et une caméra d’action de type GoPro dans un seul système. Je parlerai de la caméra dans une revue à suivre, mais en tant que personne ayant une expérience limitée de la vidéo à 360 degrés, j’ai appris quelques leçons.

Tout d’abord, mon hypothèse selon laquelle peu importe dans quel sens je tenais l’appareil photo, puisqu’il filme sous tous les angles, n’est pas assez corriger. Du moins, pas si vous filmez des séquences natives à 360 degrés, ce qui permet au spectateur de choisir la direction dans laquelle il regarde. (Ce n’est pas un problème si vous allez recadrer la vidéo vous-même.)

Il y a un devant et un dos à la caméra, et tandis que le spectateur a le plein contrôle de la direction dans laquelle il veut regarder, le défaut vue est la caméra frontale. Que j’ai réussi à tenir à l’envers.

Deuxièmement, la vue très grand angle indique que tout semble plus rapide. Donc, bien que je me promène dans le magasin à une vitesse normale, on dirait que je fais du jogging à grande vitesse ! À moins que la vitesse ne soit un effet recherché (ce qui sera le cas pour mon prochain test de l’appareil photo), vous voulez vraiment ralentir.

Cependant, s’il y a quelque chose que vous voulez particulièrement regarder, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et garder le contrôle de l’angle de vue. La vidéo est de 5,7K, mais avec une vidéo à 360 degrés, la résolution effective est encore assez faible. Vous voudrez appuyer/cliquer sur le rouage Paramètres pour vous assurer qu’il est sur la résolution la plus élevée, qui semblera être 2K, car ma lecture par défaut est de 1080p.

Bref, assez de mots, voici la vidéo. Faites glisser avec votre doigt/souris pour regarder autour de vous. Alternativement, sur un iPhone ou un iPad, vous pouvez tourner l’appareil à la place. Commencez par effectuer un panoramique à 180 degrés pour regarder vers l’avant plutôt que vers l’arrière lorsque nous entrons dans le magasin (doh !).

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :