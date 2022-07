Les résultats d’Apple au troisième trimestre 2022 montrent que l’iPhone crée (juste) un nouveau record

Hier a vu l’annonce des résultats d’Apple pour le troisième trimestre 2022. Bien qu’il s’agisse techniquement d’un trimestre record, les analystes avaient raison de dire que ce serait le point auquel la croissance stimulée par la pandémie d’Apple s’arrêterait.

Les revenus du Mac ont baissé de 10 % en glissement annuel, l’iPad de 2 % et les appareils portables (Apple Watch et AirPods) de 8 %. Les services ont continué à monter, bien sûr, mais la seule bonne nouvelle côté matériel était l’iPhone…

Les revenus de l’iPhone ont augmenté de 3 %, et bien qu’il s’agisse d’une petite quantité, cela a suffi pour afficher une légère croissance par rapport au même trimestre en 2021. Les iPhones se vendent évidemment en volumes beaucoup plus importants que les autres produits Apple, il a donc suffi de voir une croissance globale des revenus de 2 % .

Le fait que le trimestre ait été plus ou moins plat n’est pas vraiment une mauvaise nouvelle pour Apple : il a connu une énorme augmentation de la demande pendant la pandémie, car les personnes travaillant et étudiant à domicile ont apporté du nouveau matériel. Ainsi, même une croissance de 2 % à partir de ce point de départ est impressionnante, surtout lorsque l’entreprise aurait pu gagner des milliards de plus sans perturber sa chaîne d’approvisionnement.

Jason Snell a fait son travail fantastique habituel en nous aidant à visualiser les résultats Apple Q3 2022, grâce à un ensemble complet de graphiques colorés. Voici les revenus d’Apple de 2018 à ce jour :

Une meilleure façon de comprendre ce qui s’est passé pendant la pandémie est de regarder le augmenter de chiffre d’affaires par trimestre.

Nous pouvons voir ici que si Apple a déjà connu des périodes de croissance significative d’une année sur l’autre, et que les lancements de produits ont bien sûr des impacts trimestriels – c’est en 2021 que nous avons vu d’énormes augmentations – jusqu’à 54 %. Cet impact s’est progressivement atténué, jusqu’à la croissance de 2 % observée au dernier trimestre.

La plupart des revenus du matériel ont diminué d’une année sur l’autre, Mac étant le plus durement touché.

C’est l’augmentation de 3% des revenus de l’iPhone qui a permis à Apple de déclarer techniquement un trimestre record, en chuchotant la part des 2%.

Et voici un bon aperçu de la ligne du bas:

Découvrez l’ensemble complet des graphiques Apple Q3 2022 sur Six Couleurs.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :