Sony abaisse ses prévisions de bénéfices alors que les ventes de jeux PlayStation chutent

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Sony est la dernière entreprise à ressentir l’effet post-confinement. Le géant japonais a révisé ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la baisse des ventes de logiciels, qui ont chuté de 26 % d’une année sur l’autre en raison d’une pénurie de grandes sorties PlayStation en 2022.

Dans son dernier rapport sur les résultats, Sony a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l’année de 16% par rapport aux 305 milliards de yens (2,3 milliards de dollars) qu’il prévoyait en mai à 255 milliards de yens (1,9 milliard de dollars). Une partie de cela provient de l’acquisition de Bungie pour 3,7 milliards de dollars, mais c’est aussi le résultat « d’une baisse attendue des ventes de titres propriétaires ». The Verge note que si les excellentes exclusivités PlayStation Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7 sont arrivées en 2022, elles ont dû rivaliser avec le multi-plateforme Elden Ring.

Sony a vendu 47,1 millions de jeux pour le trimestre se terminant le 30 juin 2022, dont 6,4 millions étaient des titres de première partie. C’est une baisse significative par rapport aux 63,6 millions de jeux et aux 10,5 millions de titres propriétaires qu’il a déplacés au cours du même trimestre un an plus tôt.

C’était également une mauvaise nouvelle pour le PlayStation Network, qui est tombé à 103 millions d’utilisateurs mensuels actifs, en baisse de 3% en glissement annuel par rapport à 105 millions. Les abonnés au PSN étaient à 47,3 millions. Il s’agit d’une augmentation d’une année sur l’autre par rapport à 46,3 millions, mais en baisse par rapport aux 48 millions signalés au troisième trimestre de l’exercice 2021.

Les ventes de consoles PlayStation 5, quant à elles, n’ont augmenté que de 4 % en glissement annuel au cours du trimestre pour atteindre 2,4 millions d’unités, portant le total des ventes à vie à 21,7 millions. Cela place les ventes à vie de la console à peu près au même niveau que la Nintendo GameCube.

Le rapport montre également que les versions numériques des jeux continuent de tirer davantage de ventes de leurs alternatives physiques. Le trimestre a vu 79% des jeux PlayStation vendus numériquement, en hausse de 11% en glissement annuel, aidés par la PS5 uniquement numérique. L’industrie évolue dans cette direction depuis des années, affectant des sites de ventes comme GameStop.

Les ventes de jeux Sony pour le reste de l’année devraient s’accélérer. En plus du lancement de God of War Ragnarök et du remake de The Last of Us Part 1, nous pouvons nous attendre à la hausse habituelle pendant la saison des fêtes. Mais Sony espère pouvoir répondre à la demande toujours forte de consoles PS5. « L’offre n’a pas été suffisante […] la demande n’a pas diminué. Nous devons vraiment répondre à la demande, c’est la chose la plus importante à faire », a déclaré le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, lors d’un appel aux investisseurs.