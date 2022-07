Apple envisage-t-il une acquisition majeure de services ? Tim Cook dit qu’il « n’exclurait rien »

Apple a annoncé jeudi ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022, qui ont battu les estimations avec des chiffres records. Lors d’un appel avec des investisseurs, le PDG d’Apple, Tim Cook, a de nouveau déclaré qu’il n’excluait pas l’acquisition de grandes entreprises, mais qu’Apple n’achèterait jamais une entreprise sans avoir un plan stratégique.

Au cours de l’appel, Cook a été interrogé sur le marché des services, qui se développe chaque année. La question portait sur l’intérêt d’Apple à acquérir des « produits externes » pour élargir encore plus son catalogue de services, ce qui pourrait avoir été une référence indirecte à l’acquisition par Apple de Netflix.

Bien sûr, Tim Cook n’a pas fourni de détails sur les stratégies d’Apple, mais il a dit qu’Apple « surveille constamment le marché » pour des acquisitions potentielles, et qu’Apple n’exclut pas la possibilité d’acheter une grande entreprise si cela a du sens. . Cependant, Cook affirme qu’Apple « n’achète jamais juste pour acheter » et « n’achète pas pour le revenu ».

Le PDG d’Apple a également souligné que, du moins pour l’instant, Apple reste concentré sur l’acquisition de petites entreprises et de talents individuels qui peuvent s’ajouter à l’entreprise.

On regarde toujours et on se demande à quel point c’est stratégique. Nous n’achetons jamais juste pour acheter ou juste pour des services de revenu. À ce jour, nous avons fait de petites acquisitions de propriété intellectuelle et de personnes. Je n’exclurais rien pour l’avenir. Nous surveillons constamment le marché.