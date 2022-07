Intel déplace les processeurs de la 6e à la 10e génération vers le prise en charge des drivers hérités

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? À compter de maintenant, Intel met fin à le prise en charge des drivers de jeu pour les anciens iGPU. Les iGPU (graphiques intégrés) ne sont pas destinés à des performances sérieuses, mais les plus récents peuvent exécuter de nombreux jeux populaires d’aujourd’hui, y compris ceux dont le support Intel est rétrogradé.

Cette semaine, Intel a annoncé que le support logiciel actif ne concerne désormais que les processeurs de 11e génération et plus récents. Il déplace ses processeurs de la 6e à la 10e génération vers le prise en charge des logiciels hérités. Ainsi, mis à part les correctifs critiques et les correctifs de sécurité, les processeurs plus anciens recevront des mises à jour moins fréquemment que les plus récents.

Essentiellement, Intel divise ses drivers en deux groupes dans le même package. L’ensemble hérité concerne tous les processeurs de Skylake à Ice Lake, y compris Elkhart, Lakefield et Jasper Lake. Le support actif concerne Rocket Lake, Alder Lake et vraisemblablement les processeurs Raptor Lake qui devraient être lancés en octobre. Cela indique principalement que les anciens utilisateurs de iGPU (graphiques intégrés) Intel n’obtiendront plus de drivers de prise en charge de jeu au jour 0.

Alors que les nouveaux iGPU reçoivent toujours des drivers de support pour les nouveaux jeux lors de leur lancement, les autres doivent attendre que les mises à jour arrivent chaque trimestre. Pour vérifier le processeur de votre système sous Windows, accédez à Paramètres> Système> À propos. À côté de « processeur », le premier chiffre après le trait d’union indique la génération de votre processeur.

Repousser les processeurs Skylake de sept ans vers le support hérité n’est pas surprenant, mais les processeurs de 10e génération ont à peine deux ans. La rétrogradation du support pourrait potentiellement affecter les performances de jeu pour une bonne partie des utilisateurs d’iGPU.

Dans l’enquête sur le hardware Steam de juin 2022, tous les iGPU Intel combinés représentaient environ 7 % des systèmes interrogés. Cependant, bon nombre des jeux PC les plus populaires ne sont pas sur Steam et sont suffisamment légers pour être gérés par les iGPU. Ceux-ci incluent des titres comme Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Minecraft, Valorant et Sid Meier’s Civilization 6.

Même la référence de Netcost-security.fr montre un iGPU Ice Lake gérant les fréquences d’images jouables dans certains de ces jeux, ainsi que Rocket League et Grand Theft Auto V. Il est donc difficile de dire combien d’utilisateurs cela aura un impact.