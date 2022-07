Tim Cook dit que les revenus d’Apple continueront d’accélérer malgré l’inflation et les « poches de douceur »

Apple a publié ses résultats du troisième trimestre cet après-midi, dépassant de peu les estimations avec 83 milliards de dollars de revenus pour le trimestre. S’adressant à CNBC, le PDG Tim Cook a partagé ses réflexions sur la conduite des affaires dans les conditions économiques actuelles, les attentes de croissance au cours du trimestre de septembre, et plus encore.

Steve Kovach de CNBC s’est entretenu avec Cook juste après qu’Apple ait partagé ses bénéfices du troisième trimestre. En ce qui concerne l’économie, Cook a déclaré que la société constatait une inflation dans sa « structure de coûts ».

S’exprimant plus avant sur l’inflation, il a déclaré: « Nous le voyons dans des choses comme la logistique, les salaires et certains composants en silicium et nous embauchons toujours, mais nous le faisons de manière délibérée. » Ce commentaire spécifique intervient après qu’un récent rapport de Bloomberg a déclaré qu’Apple réduirait ses coûts avec un ralentissement des embauches.

Même s’il s’agissait d’un battement étroit par rapport au troisième trimestre de l’année dernière, Cook a crédité « un niveau record de commutateurs » et « une croissance à deux chiffres pour les nouveaux clients de l’iPhone » comme ayant contribué à créer un nouveau record avec les 83 milliards de dollars de revenus.

Les services d’Apple ont également augmenté de 12 % pour le trimestre, ce qui a permis d’équilibrer la baisse des Mac, iPad et appareils portables au troisième trimestre.

Dans la perspective du trimestre de septembre de la société, qui comprendra de nouveaux produits comme l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8, etc., Cook est optimiste :

« En termes de perspectives dans l’ensemble, nous prévoyons une accélération des revenus au cours du trimestre de septembre malgré quelques poches de faiblesse. »

Cook a également parlé avec Emily Chang de Bloomberg et a ajouté qu’Apple a constaté « une amélioration significative de l’offre et de la demande en Chine », ce qui pourrait être un autre facteur haussier pour un trimestre de septembre plus fort.

Je viens de parler au PDG d’Apple @tim_cook qui m’a dit : – Apple continuera d’investir en période de ralentissement, mais sera « délibéré » dans ses décisions de dépenses. – S’attend à ce que les revenus s’accélèrent en septembre malgré « une certaine douceur dans certains domaines ». – A vu une «amélioration significative» en Chine de l’offre / de la demande – Emily Chang (@emilychangtv) 28 juillet 2022

