Spotify ajoute la fonctionnalité « Friends Mix » comme un autre moyen de créer des listes de lecture personnalisées

Aujourd’hui, Spotify a annoncé une autre liste de lecture personnalisée dont ses utilisateurs pourront profiter. Avec le Friends Mix, vous avez une playlist faite pour vous mais inspirée de ce qu’écoutent vos amis.

Spotify apporte la liste de lecture Friends Mix en raison de l’intérêt croissant des utilisateurs pour ce que leurs amis écoutent. Selon la société, plus de 11 millions de listes de chansons sur le service de streaming musical ont le mot « ami » dans le titre.

D’une certaine manière, Friends Mix fait partie de la fonctionnalité Blend, qui combine le meilleur des capacités de personnalisation de l’entreprise pour faciliter la connexion et la découverte de la musique par les auditeurs.

Voici comment Spotify décrit cette fonctionnalité :

Friends Mix est basé sur les mélanges que vous avez créés avec vos proches, donc si vous avez déjà mélangé avec un ami, vous êtes sur le point de recevoir un Friends Mix. Une fois que vous avez créé trois mélanges pour deux personnes, vous verrez une nouvelle liste de lecture—Friends Mix—dans votre étagère Made For Us dans le Made For You Hub. Les utilisateurs Free et Premium du monde entier peuvent accéder à Friends Mix sur iOS et Desktop.