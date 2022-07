De Ryzen 5 3600 à 5800X3D : la grande mise à niveau

Nous avons déjà examiné le Ryzen 7 5800X3D en détail, de notre test du premier jour à de nombreuses comparaisons avec d’autres processeurs AMD et Intel haut de gamme, mais il manque toujours à tout cela des versions Ryzen 5 plus anciennes, des versions dont beaucoup de vous utilisez encore.

D’après les commentaires des utilisateurs, il semble que beaucoup prévoient une mise à niveau finale AM4 et la foule des joueurs pourrait être plus intéressée à tout faire sur le 5800X3D, qui peut actuellement être acheté pour 428 $ ou légèrement en dessous du PDSF, et nous savons déjà que c’est un craquer un bon processeur de jeu.

Aujourd’hui, nous le comparerons au Ryzen 5 3600 et pour faire bonne mesure, nous ajouterons également les données du Ryzen 5 5600 que nous avions déjà collectées.

Pour les tests, nous couvrirons 23 jeux en cours d’exécution à des résolutions 1080p et 1440p en utilisant à la fois une Radeon RX 6950 XT et une Radeon 6600 XT avec SAM activé.

La carte mère utilisée pour les tests est l’ancienne MSI B350 Tomahawk utilisant la dernière révision du BIOS basée sur le bios AGESA 1.2.0.7, qui active la Resizable BAR ainsi que le prise en charge des processeurs de la série Ryzen 5000. Ensuite, nous avons 32 Go de mémoire double canal double rangée DDR4-3200 CL14, et cette même configuration a été utilisée pour tester tous les processeurs Ryzen.

Avec ces détails à l’écart, passons en revue une douzaine de jeux testés, puis nous examinerons la moyenne des 23 jeux. Entrons dedans…

Repères

À partir de CS:GO, nous constatons que les bas de 1 % du 5800X3D sont améliorés de 81 % par rapport au 3600, tandis que la fréquence d’images moyenne a été augmentée de 55 %, passant de 245 ips à 380 ips. Nous avons entendu dire que les joueurs plus sérieux de Counter-Strike aiment cibler plus de 300 ips, donc si c’est vous, alors le 5800X3D sera une mise à niveau intéressante.

Il est également intéressant de noter que bien que les 5600 et 5800X3D soient beaucoup plus proches en termes de performances de fréquence d’images moyennes, le modèle 3D V-Cache a tout de même augmenté de 1 % les bas avec une marge massive de 55 %.

Passant à Assetto Corsa Competizione, nous constatons que le 5600 offre un pas en avant raisonnable par rapport au 3600, augmentant les bas de 1% de 22% et la fréquence d’images moyenne de 25%, des marges qui étaient autrefois considérées comme massives. Mais ils pâlissent par rapport à ce que l’on voit avec le 5800X3D, obtenez ceci, il a augmenté les fréquences d’images du 3600 de 95% avec le 6950 XT à 1080p, une folie complète.

Même avec la Radeon 6600 XT installée, nous envisageons des gains entre 90% et 100% en 1080p et même jusqu’à 60% en 1440p.

Passons à Cyberpunk, qui est un titre généralement limité par le GPU bien avant que les performances du processeur ne deviennent un problème, du moins lors de l’exécution d’un processeur moderne. Cela dit, l’utilisation du 6950 XT à 1080p a permis à la 5800X3D de gagner jusqu’à 55 % de marge, atteignant 171 ips en moyenne.

Bien que le jeu soit devenu beaucoup plus lié au GPU à 1440p, les bas de 1% étaient toujours 30% plus élevés en utilisant la partie 3D V-Cache par rapport au 3600, et ce n’est que lorsque nous avons atteint 1440p avec le 6600 XT que les marges se sont fermées jusqu’à pratiquement rien.

Dying Light 2 est un titre solo qui s’appuie fortement sur les performances du GPU et ne s’appuie donc pas beaucoup sur le CPU. Dans des conditions extrêmes, le 5800X3D a pu améliorer les basses de 1%, mais vraiment le Ryzen 5 3600 est plus que suffisant pour ce genre de titre. Ainsi, selon les jeux auxquels vous jouez, la mise à niveau ne sera pas toujours significative, ou une mise à niveau du tout.

F1 2021 joue très bien sur le Ryzen 5 3600, mais si vous recherchez encore plus de performances, le 5600 vous couvrira probablement. Mais si vous voulez tout faire, le 5800X3D est ici offrant jusqu’à 111% de performances en plus avec la Radeon 6950 XT à 1080p, vraiment incroyable.

Même avec le 6600 XT, nous constatons toujours une augmentation de 47 % à 1080p, puis une augmentation de 9 % seulement dans la configuration 1440p beaucoup plus limitée par le GPU.

Far Cry 6 est un jeu inhabituel, ou plutôt pas un jeu bien optimisé devrions-nous dire, car il n’utilise que très légèrement le processeur, provoquant un bottleneck (goulot d’étranglement) artificiel du processeur. Le cache L3 supplémentaire du 5800X3D permet cependant d’étendre encore les performances, alors que le 5600 n’est pas une mise à niveau pour les propriétaires de 3600. L’utilisation de la Radeon 6950 XT à 1080p a permis au 5800X3D d’offrir des performances jusqu’à 40 % supérieures.

Forza Horizon 5, comme Dying Light 2, n’est pas un jeu gourmand en CPU, mais contrairement à Far Cry, il n’a pas besoin de l’être. Le Ryzen 5 3600 est très performant ici, atteignant plus de 200 ips avec le 6950 XT en 1080p et 1440p.

Le 5800X3D était toujours jusqu’à 30 % plus rapide, atteignant 271 ips en moyenne avec un minimum de 1 % à 224 ips. Cette marge est réduite à 15% à 1440p, puis nous voyons très peu de différence entre eux lors de l’utilisation du 6600 XT.

Passons à Hitman 3, c’est un autre jeu qui n’a pas besoin de centaines d’images par seconde, mais si vous voulez obtenir autant de fps que possible, vous apprécierez le 5800X3D car il était 41% plus rapide que le 3600, vu lors de la comparaison de la fréquence d’images moyenne.

À 1440p, le 5800X3D était 20% plus rapide, vu en regardant les bas de 1%. Fait intéressant, cette marge s’ouvre jusqu’à 28 % avec la Radeon 6600 XT à 1080p et nous constatons même un avantage de performances de 12 % à 1440p pour la 5800X3D.

Le Riftbreaker est un jeu gourmand en CPU qui est particulièrement sensible aux performances du cache. En conséquence, le 5800X3D était jusqu’à 106% plus rapide que le 3600, vu en comparant 1% de données faibles à 1080p avec le 6950 XT.

Avec la Radeon 6600 XT, le 5800X3D offrait toujours des performances jusqu’à 73 % supérieures et même des performances 42 % supérieures à 1440p.

Rainbow Six Extraction peut jouer à des centaines d’images par seconde même avec le Ryzen 5 3600, donc le 5800X3D a peu à offrir en échange. Nous sommes presque toujours limités par le GPU et ces limites se trouvent à des fréquences d’images extrêmement élevées, donc n’importe lequel de ces processeurs devrait bien fonctionner pour ce titre.

Watch Dogs Legion est un jeu exigeant en CPU et nous constatons que si le 5600 était 14% plus rapide que le 3600, le 5800X3D est jusqu’à 85% plus rapide, poussant la fréquence d’images moyenne du 6950 XT à 1080p à 174 ips.

Même à 1440p, le 5800X3D était 65% plus rapide, bien que la marge ait diminué à 23% avec le 6600 XT à 1080p.

Moyenne de 23 matchs

Lorsque le processeur est limité, le 5800X3D offre aux propriétaires de Ryzen 5 3600 des gains de performances massifs. En utilisant la Radeon 6950 XT à 1080p, nous constatons en moyenne 48 % de plus bas de 1 %, avec des fréquences d’images moyennes augmentées de 46 %. Même à 1440p, le 5800X3D a fourni jusqu’à 35% de performances en plus en moyenne.

Comme vous vous en doutez probablement, les marges avec la Radeon 6600 XT sont considérablement réduites, mais même ainsi à 1080p, la 5800X3D était en moyenne jusqu’à 24 % plus rapide, mais seulement 13 % plus rapide à 1440p.

En regardant les bas de 1% entre les différents jeux testés avec la Radeon 6950 XT, nous voyons que le 5800X3D pourrait dans les bonnes conditions plus que doubler les fréquences d’images, comme dans F1 2021 et The Riftbreaker.

Nous avons également constaté des gains de performances de plus de 70 % dans sept des 23 jeux testés, la plupart des jeux affichant une amélioration de plus de 50 %, d’où le gain de 51 % en moyenne.

Il n’y avait que 5 jeux où la marge était inférieure à 20%, et deux d’entre eux étaient fortement limités par le GPU. Fondamentalement, lorsque vous avez besoin de la puissance du processeur, le 5800X3D offrira de gros gains aux propriétaires de 3600.

Bien sûr, si vous n’avez pas le GPU pour libérer le 5800X3D, ou si vous n’êtes pas intéressé par l’utilisation de paramètres de faible qualité, les gains seront beaucoup plus faibles et nous le voyons avec le 6600 XT. Cela dit, les titres fortement liés au processeur tels que ACC ou CS:GO bénéficieront grandement de la mise à niveau vers le 5800X3D malgré tout.

Ce que nous avons appris

En supposant que vous disposiez d’un GPU performant et que vous visiez des jeux FPS très élevés avec des paramètres de qualité inférieure, peut-être pour des tireurs compétitifs, les propriétaires de Ryzen 5 3600 gagneraient beaucoup de performances supplémentaires en passant au 5800X3D. Mais c’est comme le scénario parfait pour cette mise à niveau.

Nous étions un peu perplexes lorsque de nombreux propriétaires de R5 3600 ont demandé cette comparaison. Après tout, nous parlons d’un processeur Ryzen 5 de 3 ans qui a commencé sa vie à 200 $ et était souvent vendu beaucoup moins cher. Alors pourquoi ces acheteurs seraient-ils intéressés par une mise à niveau du processeur qui coûte deux fois plus cher ?

Mais après y avoir réfléchi, voici un raisonnement derrière cela. Tout d’abord, si vous aviez investi dans une plate-forme Intel dans le but d’effectuer une mise à niveau tous les 3 à 5 ans lorsque cela a du sens, vous seriez de toute façon obligé d’acheter une nouvelle carte mère. Ajoutez-y au moins 100 $ ou 150 $ si vous voulez une planche décente. Ajoutez à cela le coût d’un processeur de 200 $ à 250 $, et vous y êtes presque au prix demandé du 5800X3D.

Ensuite, il y a la mise à niveau elle-même. Nous savons que la plupart d’entre vous voudront mettre à niveau votre carte graphique lorsque vous pourrez obtenir une augmentation de 40 à 50 % à un prix similaire, mais il est presque impossible d’obtenir ce type d’amélioration pour les jeux à partir d’un processeur.

AM4 est également au bout de la ligne, vous pouvez donc soit mettre à niveau maintenant et toujours profiter de gros gains de performances, soit attendre que Zen 4 ait du sens, puis vider votre plate-forme pour une mise à niveau complète, et il n’est même pas clair si la première vague des processeurs Zen 4 seront plus rapides que le 5800X3D pour les jeux. Et bien sûr, vous aurez besoin de mémoire DDR5, ce qui rendra cette mise à niveau plus chère.

Donc, si vous avez 2 à 3 ans d’utilisation du Ryzen 5 3600 et que vous êtes maintenant capable et désireux de tout mettre en œuvre sur le Ryzen 7 5800X3D, quelle quantité de mise à niveau représente le processeur AM4 le plus rapide pour les jeux ? Il s’avère que, beaucoup plus rapidement, comme nous venons de le voir et pour ceux qui se heurtent à des situations liées au processeur, le 5800X3D résoudra cela tout en vous voyant pendant au moins les 2-3 prochaines années.

Normalement, nous recommandons le Ryzen 5 5600 comme une mise à niveau intelligente du Zen 3, mais comme nous l’avons constaté pour les propriétaires de 3600, ce n’est pas un grand pas en avant et dans de nombreux cas, l’amélioration des performances sera assez négligeable. Après tout, il n’était que 17 % plus rapide en moyenne à 1080p avec une Radeon RX 6950 XT alors que le 5800X3D était 46 % plus rapide.

Si vous avez déjà un processeur Ryzen 5, 7 ou 9 basé sur Zen 3 et que vous jouez principalement, vous voudrez au moins un Ryzen 7 5700X qui se vend actuellement à 250 $, mais comme nous l’avons découvert récemment, ce n’est qu’environ 5 % plus rapide que le 5600, donc à ce moment-là, vous pourriez aussi bien aller à fond, obtenir le 5800X3D et en finir avec lui. Et nous pensons que c’est là que se trouvent de nombreux joueurs en ce moment.