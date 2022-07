Twelve South rafraîchit l’étui AirSnap en cuir signature pour AirPods 3 dans plusieurs styles

Twelve South a lancé pour la première fois son étui AirSnap il y a plusieurs années pour la première paire d’AirPods, et depuis lors, la coque est devenue l’une des options premium les plus populaires sur le marché. Et avec les plus récents AirPods 3 qui viennent d’arriver l’automne dernier, le fabricant d’accessoires a enfin rafraîchi ses styles de cuir emblématiques pour le dernier Apple en trois coloris différents.

Twelve South AirSnap Case rafraîchi pour AirPods 3

Suivant la stratégie que nous avons vue récemment de Twelve South, la marque a rattrapé tous les nouveaux débuts d’Apple en révélant des accessoires compagnons pour ces appareils récemment sortis. Le lancement d’aujourd’hui de la marque correspond à la paire d’écouteurs Apple la plus récente, enveloppant ses AirPods 3 dans la construction en cuir premium habituelle à laquelle nous nous attendons.

Arrivant comme la dernière édition du boîtier AirSnap, la nouvelle couverture ressemble beaucoup aux versions précédentes de Twelve South. Ajusté pour s’adapter à l’étui de chargement mis à jour, vous trouverez la même construction en cuir pleine fleur qui enveloppe les AirPods 3. Trois couleurs différentes sont disponibles, avec un joli cuir marron standard associé à du noir et un style lavande plus flashy.

Quant à savoir où il obtient le nom AirSnap, Twelve South a continué à centrer son boîtier AirPods 3 autour d’une conception de bouton qui peut se fermer. Cela ajoute une protection supplémentaire et une tranquillité d’esprit lorsque vous gardez vos écouteurs en place, en particulier lorsque vous utilisez la boucle en anneau intégrée de l’étui en cuir sur le côté. Il peut être fixé sur le côté d’un sac avec le clip de style mousqueton fourni, ou associé à la lanière incluse pour un cerclage ailleurs.

En plus d’ajouter une protection élégante à votre transport quotidien grâce au cuir, le nouvel étui Twelve AirSnap AirPods 3 arbore toutes les autres fonctionnalités que vous attendez. Il y a toujours une découpe en bas pour le passage du câble Lightning à charger, sans parler de la prise en charge de la mise sous tension sur un pad Qi. Bien que le cuir soit probablement trop épais pour permettre un accès complet à l’aspect magnétique de l’étui de chargement compatible MagSafe proposé par les dernières offres d’Apple.

Voici quelques autres caractéristiques notées par Twelve South :

L’étui en cuir protège les AirPods (3e génération) + étui de chargement sans fil

Le clip en S inclus attache AirSnap à un sac à main, des clés ou un pass de gym

Chargez sans fil ou par câble

Bracelet en nylon inclus pour un moyen de transport supplémentaire

Désormais disponible à l’achat, vous trouverez tous les styles disponibles directement sur la vitrine en ligne de Twelve South, ainsi que sur des vitrines tierces comme Amazon. Le premier les vend pour 39,99 $, bien qu’Amazon les ait tous répertoriés sur 34,99 $ à partir de maintenant.

