Pont de vapeur modifié "Ultime" obtient des tonnes de stockage, un refroidissement amélioré, des manettes améliorées et plus encore

Pourquoi c’est important : Pour un appareil de première génération, le Steam Deck de Valve est assez flexible en ce qui concerne les réparations et les mises à niveau de bricolage. Bien que Valve ne veuille peut-être pas que vous fassiez un tas de bricolages, il est possible de mettre à niveau le SSD de l’ordinateur de poche sans trop de tracas. iFixit vend également une variété de versions de rechange, mais celles-ci ne font qu’effleurer la surface de ce qui est possible. Avec un peu d’imagination (et quelques compromis sur la qualité de vie), il est possible de poursuivre la vision de Valve, comme l’ont récemment démontré Linus Tech Tips.

Pour créer le Steam Deck « Ultimate », Linus Sebastian et son équipe ont commencé par ajouter une carte mémoire SanDisk Extreme de 1 To à l’ordinateur de poche. Ils ont également réussi à mettre la main sur un exemplaire d’ingénierie SSD NVMe Micron 2 To de 30 mm. Micron a déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs que cela fonctionnerait même dans le Steam Deck, mais spoiler – c’est le cas.

L’équipe a également amélioré les manettes du Steam Deck, en optant pour un ensemble de manettes électromagnétiques de GuliKit. Les manettes par défaut de Steam Deck sont basées sur un potentiomètre et peuvent s’user avec le temps, entraînant des problèmes tels que la dérive. Les bâtons de GuliKit utilisent des aimants qui devraient éliminer ces problèmes et sont plus précis.

Dans une vidéo précédente, l’équipe a ajouté un énorme refroidisseur passif de Thermalright – le HR-09 2280 – à leur Steam Deck. Le mod a en quelque sorte fonctionné, mais pas aussi pleinement prévu. Plutôt que de garder le système plus frais, cela a simplement prolongé le temps qu’il a fallu pour chauffer. Après environ une demi-heure, il faisait aussi chaud qu’avant.

Avec la dernière série de mises à niveau, ils ont ajouté un ventilateur de refroidissement à l’évier passif. Un autre petit dissipateur thermique passif a été apposé sur une minuscule puce de gestion de batterie qui devient très grillée sous charge.

(iFixit a un bon tutoriel sur la destruction du Steam Deck)

En continuant, Linus et son équipe ont ajouté un Kill Switch dbrand pour protéger la console. Certaines modifications ont été nécessaires pour que le boîtier s’adapte au dissipateur thermique qui dépasse à l’arrière, mais cela a été facilement manipulé avec un outil de coupe rotatif. Ils ont également fabriqué des protecteurs de pouce personnalisés et ajouté un protecteur d’écran en verre trempé ainsi que des peaux de corps pour minimiser les rayures.

L’équipe a également apposé une batterie portable de 10 000 mAh à l’arrière du Steam Deck pour une durée de vie accrue de la batterie.

Dire que la construction est exagérée serait un euphémisme, mais cela corrige plusieurs des lacunes de l’ordinateur de poche. Tous les mods ne sont pas gracieux et ils ajoutent certainement un poids supplémentaire à l’ensemble, le faisant passer de 1,49 livre à 2,42 livres. Pourtant, cela montre ce qui est possible si vous êtes prêt à investir un peu de temps et d’argent dans l’ordinateur de poche et avec un peu de chance, peut-être que Valve intégrera certaines de ces idées dans les futures versions.

Personnellement, j’ai hâte de voir ce que la communauté de modding pourra réaliser une fois le Steam Deck Dock lancé. Refroidissement par eau, quelqu’un?