Vous cherchez un costume de chevalier de la lune ? Ce mec a le masque parfait

Sans aucun doute, c’est l’une des séries Marvel qui a le plus marqué tout jusqu’ici en 2022. Une fiction qui a plu (il y a des exceptions, bien sûr) et qui marque le début du parcours d’un autre de ceux-là. héros sombres que l’usine de bandes dessinées réserve généralement pour l’avenir. Cela oui, de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est celui qui a l’un des costumes les plus fascinants, où se détache un masque qui est le cauchemar de ceux qui osent défier l’avatar du dieu Khonshu.

Comment ça se fait?

Le fait est que, comme on dit, « il y a des fous », et un enfant est apparu sur Internet qui n’a pas eu peur de relever le défi de créer cet extraordinaire masque Moon Knight, dont il reproduit non seulement chaque tour de bandage sur son visage, mais en plus il a installé des lumières pour le rendre encore plus effrayant quand on le rencontre dans l’obscurité de la nuit.

C’est sur la chaîne YouTube de Sean’s Crafts où ils ont montré l’ensemble du processus en vidéo et, en plus, ils nous ont laissé tous les éléments que vous devez acheter/utiliser, avec des liens dans la description vers chaque outil et composant que vous allez besoin de finir le masque par Moon Knight. Et tout commence, comme vous pouvez l’imaginer, avec quelques modèles simples qui peuvent être Télécharger au format PDF pour avoir les mesures exactes lors de l’impression de la base au format papier.

Avec ce modèle que vous avez ci-dessus, vous devez construire la base du masque en regardant très attentivement ce qui est indiqué dans la vidéo, de manière à ce qu’il serve plus tard de moule pour appliquer les bandes de fibre de verre à l’intérieur, avec la colle d’époxy, il transformera le résultat final en une structure rigide et personnalisable. Mais ne pensez pas que tout est déjà fini… il y a plus.

Les bandages de Moon Knight sont manquants

Bien que la partie de la création de la base du masque soit déjà terminée (si vous avez suivi toutes les étapes), c’est là qu’arrive le moment le plus compliqué, qui est de faire en sorte que ce que nous avons en main finisse par devenir l’un des éléments les mieux adaptés. identifier le Moon Knight au sein de la série Disney +. Et, en effet, nous parlons des bandages.

C’est sûrement le travail le plus compliqué car non seulement nous devons définir les plis de chacun de ces bandages d’une manière fidèle à l’original, mais ce sera là quand nous montrerons notre talent quand il s’agit de donner de la couleur (blanc ) et développer cet aspect de ¿? maman ? à quel point cela convient au super-héros.

Améliorez chaque pli, appliquez des ombres dans chacun d’eux et recréez que l’effet déchiré est la vraie partie délicate. Si vous êtes capable de le faire (et de mettre les lumières dans vos yeux), vous avez déjà assez de bétail pour construire votre prochain costume de Moon Knight, l’un des héros Marvel dont on attend de nouvelles nouvelles sur les futures séries ou films qui nous en disent plus de ses aventures toujours étranges. Non?